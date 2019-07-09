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09.07.2019 19:40
Рубрика: Общество

В песках Сахары откопали сотни древнейших монстров

Текст: Денис Передельский
Фото: Carl Buell / American Museum of Natural History Фото: Carl Buell / American Museum of Natural History
Фото: Carl Buell / American Museum of Natural History

Команда исследователей под руководством Морин О'Лири, профессора анатомических наук в Школе медицины Ренессанса при Университете Стоуни-Брук, обнаружила в пустыне Сахара сотни гигантских морских существ.

Полный отчет об исследовании можно найти в бюллетене Американского музея естественной истории (Bulletin of the American Museum of Natural History), а его краткое описание дает портал Phys.org.

Фото: American Journal of Physical Anthropology
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Работа доказывает, что в период времени от 100 до 50 миллионов лет назад нынешняя пустыня Сахара была морским дном. Ученые считают, что тогда Африка была разделена мощным морским каналом с соленой водой. Его дно со временем и превратилось в пустыню.

Свидетельством тому являются сотни окаменелых останков древних морских существ, найденных в Сахаре за последние 20 лет. Новая статья представляет собой всеобъемлющий анализ вымерших видов и содержит сведения первые их реконструкции.

"Окаменелости, обнаруженные в экспедициях, указывают на то, что в этом море обитали одни из самых больших морских змей и сомов, которые когда-либо жили на планете, а также вымершие рыбы, которые были гигантами по сравнению с их современными родственниками, - говорит профессор О'Лири. - Также были обнаружены останки тропических беспозвоночных, крокодилов, ранних млекопитающих и мангровых лесов. Морской путь часто менялся по размеру и географии. Мы предполагаем, что это могло привести к появлению "островков воды", которые стимулировали гигантизм".

В статье представлены первые реконструкции древних родственников слонов и крупных хищников, таких как акулы, крокодилы и морские змеи.

Кстати, исследование поможет изучить возможные последствия изменения климата на Земле.

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