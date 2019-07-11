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11.07.2019 20:00
Рубрика: Культура

Разгадана тайна гибели загадочной цивилизации анасази

Текст: Денис Передельский
Фото: National Park Service Фото: National Park Service
Фото: National Park Service

Межведомственная команда ученых провела исследование в каньоне Чако, известном вырубленным в скалах древним городом, и установила, что причиной гибели цивилизации анасази стал голод.

Отчет об исследовании появился на сайте Колорадского университета в Боулдере (США). Оно было проведено в каньоне Чако, на территории которого в разные периоды времени проживало несколько доколониальных народов.

Самым известным и загадочным из них является народ анасази. Он заметно отличался от всех остальных культур Америки. Анасази строили уникальные жилища, которые были вырублены в скалах на большой высоте. Многие дома были многоэтажными.

Фото: Nationaal Archief/wikipedia.org
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Причина гибели этого народа - загадка для ученых. В новом исследовании авторы доказывают, что каньон Чако попросту не мог прокормить большое количество людей.

Учитывая строение домов, анасази вели оседлый образ жизни. По мнению ученых, поначалу потенциала каньона хватало, чтобы круглый год кормить их, но со временем ресурсы были исчерпаны.

Анализ показал, что город был оживленным мегаполисом, в котором в период с 1050 по 1130 годы нашей эры проживало порядка 2300 человек. Зимой в Чако очень холодно, а летом - слишком жарко. Там выпадает небольшое количество осадков.

Команда провела детальный анализ климата и гидрологии каньона и обнаружила, что его почва не могла долгое время без ущерба для плодородия использоваться для сельского хозяйства. Население росло, и вскоре пропитания стало не хватать.

Интересно, что анасази боролись не только с участившимися засухами, но и с внезапными наводнениями, когда бурные потоки воды заливали каньон. Возможно, поэтому они и строили свои дома так высоко.

Ученые подсчитали, что анасази могли обрабатывать не более 40 га на дне каньона. Но даже если бы они совершили подвиг и обрабатывали бы все прилегающие долины, то не смогли бы произвести кукурузы более чем для 1000 человек.

Анасази, вероятно, дополняли рацион дикими животными, такими как олени и кролики. Но охота на них постепенно опустошила земли. Словом, древняя культура погибла от голода.

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