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05.07.2019 15:19
Рубрика: Культура

В крахе цивилизации майя обвинили популярное растение

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Чикагского университета (США) провели изотопный анализ останков представителей цивилизации майя и установили, что к ее краху, возможно, привела возросшая зависимость от кукурузы.

Отчет представлен в журнале Current Anthropology, а коротко об исследовании рассказывает EurekAlert. Группа авторов утверждает, что основанный на кукурузе рацион майя, возможно, способствовал краху этой цивилизации.

Исследователи изучили останки из 50 человеческих захоронений, найденных в Белизе. Самые древние могилы относятся к периоду 735-400 годов до н.э., самые молодые - к позднему классическому периоду майя от 800 до 850 годов нашей эры.

Фото: Elena F. Kranioti Dan Grigorescu Katerina Harvati / Max Planck Institute for the Science of Human History
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Ученые измерили значения стабильных изотопов углерода и азота в останках. Это позволило точно определить, чем питались древние люди. Выяснилось, что в их рационе всегда присутствовала кукуруза. Однако в более ранние периоды времени в рацион также входили многочисленные дикорастущие растения и мясо убитых на охоте животных.

Это позволяло древним жителям, в том числе представителям майя доклассического периода, без проблем переживать периоды засухи. Однако ближе к классическому периоду доля кукурузы в рационе стала увеличиваться. Вскоре эта культура стала основным продуктом питания майя.

Исследование доказало, что ею питались и знатные, и простые члены этого общества. По мнению ученых, увлечение кукурузой сыграло важную роль в крахе цивилизации. Народ попал в зависимость от величины собранного урожая.

Это вызвало социальные и экономические потрясения между 750 и 900 годами нашей эры. Именно тогда древнее общество сделало ставку на мощное сельхозпроизводство. Растущее население требовало все больше кукурузы.

Но грянул климатический кризис - государство майя на протяжении длительного времени поразили засухи, к которым кукуруза оказалась нетерпима. Начался голод, который и привел к краху.

"Наши результаты показывают, что общество, особенно элита, в позднем классическом периоде "сидело" на гиперспециализированной диете на основе кукурузы", - пишет ведущий автор Клэр Эберт.

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