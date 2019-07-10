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10.07.2019 19:58
Рубрика: Культура

Видео: В Израиле найден легендарный город царя Давида

Текст: Денис Передельский

Израильские археологи при раскопках на площадке Хирбет аль-Раи, расположенной между Кирьят-Гатом и Лачишем, обнаружили древний город Циклаг, неоднократно упоминаемый в Библии.

Как сообщает The Jerusalem Post, раскопки были начаты еще в 2015 году. Группа по главе с профессором Йосефом Гарфинкелем из Еврейского университета исследовала площадь около 1000 кв.м.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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В результате были вскрыты остатки филистимского поселения, датируемого XI-XII веками до н.э. Ученые считают, что это был город Циклаг, который несколько раз упоминается в Библии, иногда под названием Секелаг.

Исследователи также обнаружили остатки поселения начала X века до н.э. Оно относится к эпохе царя Давида. Руины этого города расположены над объектами филистимского поселения. Это тоже говорит в пользу гипотезы о том, что найден город Циклаг.

Считается, что местный правитель отдал этот город царю Давиду, который скрылся там от царя Саула. Исследование показало, что филистимское поселение было уничтожено пожаром. На его руинах было возведено иудейское поселение.

В остатках зданий были найдены десятки хорошо сохранившихся глиняных сосудов, идентичных тем, что были найдены в другом укрепленном библейском еврейском городе Хирбет Кейяфа.

Также были обнаружены крупные каменные сооружения и металлические сосуды, характерные для филистимской культуры. Подобные артефакты ранее находили во всех древних филистимских городах.

Кстати, Циклаг "находили" и раньше, но в других местах. Однако, по мнению авторов новой работы, там нет такой же преемственности поселений времен филистмлян и царя Давида, как в Хирбет аль-Раи.

В частности, археологи обнаружили большое керамических сосудов для хранения масла и вина, а также блюда и кувшины, оформленные в стиле, типичном для эпохи Давида.

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