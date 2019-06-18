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18.06.2019 14:15
Рубрика: Культура

Антропологи выяснили, почему древний народ покинул развитый город

Текст: Денис Передельский
Фото: Scott Haddow / Ohio State University Фото: Scott Haddow / Ohio State University
Фото: Scott Haddow / Ohio State University

Международная команда археологов при раскопках в древнем городе Чатал-Хююк в Турции обнаружила свидетельства того, что еще 9000 лет назад местные жители первыми испытали на себе трудности современной городской жизни.

Отчет об исследовании опубликован на сайте Университета штата Огайо (США), а полная его версия издана в журнале PNAS. Активные полевые работы в этом древнем селении, которое называют одним из первых городов Земли, начались в 2004 году.

Фото: YouTube
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За прошедшее время ученые установили, что Чатал-Хююк был заселен примерно с 7100 по 5950 годы до н.э. Численность его жителей варьировалась от 3500 до 8000 человек.

Расцвет пришелся на 6700-6500 годы до н.э. Установлено, что около 5950 года до н.э. город был оставлен его жителями. Причину долго не могли найти. Изотопный анализ показал, что местные жители питались пшеницей, ячменем и рожью, а также дикими растениями.

Кроме того, в рацион входило мясо. В частности, местное население активно разводило коз и овец. Однако с течением времени диета становилась все беднее. Последние исследования показали, что пастбища и поля все больше и больше отдалялись от поселения.

На это указал анализ человеческих костей, найденных в захоронениях. Людям приходилось все больше ходить. Да и сами захоронения вызвали массу вопросов. Людей хоронили практически под полом жилых домов, причем усопшие не состояли в родстве. То есть это были не семейные усыпальницы, а общие могилы.

Ученые пришли к выводу, что Чатал-Хююк был оставлен жителями из-за проблем, характерных и для сегодняшнего дня. Климат становился все более засушливым, что затрудняло ведение сельского хозяйства.

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
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Возникла проблема перенаселения, которая принесла с собой плохую гигиену и инфекции. Примерно треть людей, останки которых были исследованы, умерли от болезней.

"Эти люди жили в очень стесненных условиях, - говорит профессор антропологии Кларк Спенсер Ларсен. - Рядом с домами находились мусорные ямы и загоны для животных. Возник целый ряд проблем, связанных с санитарией, что могло способствовать распространению инфекционных заболеваний".

Исследование также показало, что уровень насилия в городе на поздней стадии его существования был очень высоким. Примерно у четверти людей, чьи останки были изучены, были обнаружены следы различных ран и переломов.

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