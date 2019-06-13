В Польше найдены странные захоронения XVII-XIX веков

В Польше археологическая миссия Подлясского музея в рамках проекта инвентаризации кладбищ обнаружила свыше 50 погостов, захоронения на которых производились фактически нелегально.

Об открытии сообщает Science in Poland. Ранее ученым было известно всего семь кладбищ, расположенных в окрестностях города Белостока. Теперь их количество превысило 50. Они отличаются тем, что места захоронений на них обозначены стелами или обычными валунами.

Ученые предполагали, что погосты устраивала община йотвинцев, тесно связанная с пруссаками и литовцами и завоеванная Тевтонским орденом. Другая гипотеза гласит, что на там хоронили умерших от чумы, которая не раз поражала Подляское воеводство.

Археолог Хуберт Лепионка установил, что обе гипотезы оказались несостоятельными. Форма надгробных камней всегда уникальна, но большинство из них не имеют никаких символов. Лишь на некоторых камнях были найдены вырезанные кресты, даты и сердца.

Возраст кладбищ не превышает нескольких сотен лет. В основном они использовались с XVII по XIX века. Вероятно, на них хоронили крестьян. Но кем они были, какой была их религия? Археологи не могут пока ответить на эти вопросы.

Возможно, полулегальные кладбища появились из-за нищеты. Не каждая семья могла позволить себе похороны, ведь надо было платить налог и оплачивать услуги плакальщиц. Из экономии умерших хоронили тайно и анонимно.

" Хотя синоды запрещали священникам взимать плату за похороны, на практике скорбящие должны были платить, - говорит Хуберт Лепионка. - Эти расходы могли разорить всю семью".

Помочь разгадать загадку необычных кладбищ могут и предания. Например, еще в 1976 году этнологи записали рассказ сельчанина, который он слышал от своего деда. В деревне женщина покончила с собой. Поэтому ее похоронили не на деревенском кладбище, а на старом кладбище со стелами.

По легенде покойная каждую ночь возвращалась в село, открывала свинарники и выпускала оттуда животных. Сельчане выкопали тело и проткнули горло усопшей деревянным колом, после чего она перестала "возвращаться" в село.