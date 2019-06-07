Генетики выяснили, откуда пошла Юстинианова чума

Международная группа исследователей проанализировала человеческие останки из 21 древнего захоронения и выяснила, что первая пандемия чумы отличалась многообразием ранее неизвестных штаммов.

Отчет об открытии опубликован в журнале PNAS, а коротко о нем рассказывается на сайте Института имени Макса Планка. Генетики изучили останки людей, которые были найдены по всей Европе.

Все они стали жертвами Юстиниановой чумы - первой в истории зарегистрированной пандемии, произошедшей в период правления императора Юстиниана I.

Вспышка заболевания произошла в 541 году в Восточной Римской империи. Она свирепствовала на протяжении 200 лет и унесла за это время около 25 процентов населения римского мира. Недавние генетические исследования показали, что причиной заболевания была бактерия Yersinia pestis.

Однако до сих пор было непонятно, каким образом она распространилась по Европе и как штаммы, появившиеся в ходе пандемии, были связаны друг с другом. Новое исследование дало ответы на эти вопросы.

Исследователям удалось выделить из останков, найденных в Великобритании, Германии, Франции и Испании, и восстановить восемь ранее неизвестных геномов чумы. Тем самым впервые было получено доказательство существования разнообразия штаммов Y. pestis.

Кроме того, впервые обнаружены прямые генетические доказательства того, что Юстинианова чума свирепствовала на Британских островах. Исследователи сравнили восемь новых штаммов Y. pestis с другими ранее найденными древними, а также с современными геномами.

По итогам исследования было составлено эволюционное древо Y. Pestis. Оно доказывает, что первая пандемия чумы отличалась многообразием ранее неизвестных штаммов.

"Вероятно, чума возникла в Центральной Азии за несколько сотен лет до первой пандемии, - резюмирует ведущий автор исследования Марсель Келлер. - Но текущих данных недостаточно, чтобы утверждать это достоверно. Поэтому мы отталкиваемся от первого сообщения об эпидемии, которая вспыхнула в Египте в 541 году нашей эры. Все геномы принадлежат к одной и той же линии. Это свидетельствует о том, что чума сохранялась в Европе и бассейне Средиземного моря в течение длительного периода времени, а не многократно повторялась".