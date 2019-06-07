Новости

Петербург станет математической столицей 15:49
Путин рассказал про ошибку США с долларом 15:49
В Эстонии нашли спрятанный в снаряде клад Российской империи 15:45
"Спартак" продлил контракт с Ещенко 15:42
Стало известно, где будут снимать сиквел "Последнего богатыря" 15:35
11-летняя жительница Подмосковья ждет ребенка от 46-летнего мигранта 15:31
В центре Санкт-Петербурга создадут Почтовый квартал 15:31
Путин заявил о технологической войне 15:30
Лукашенко: Белорусские НПЗ приватизироваться не будут 15:30
В Сочи жителям начали раздавать рыбки гамбузии от комаров 15:22
Генетики выяснили, откуда пошла Юстинианова чума 15:20
В Екатеринбурге покажут коллекцию ретромотоциклов "Иж" и "Ява" 15:10
В Хакасии полицейский-стажер получил множественные ножевые ранения 15:09
Поморье и Беларусь активизируют торгово-экономическое сотрудничество 15:08
Путин призвал обсудить состояние глобальной экономики 15:05
Видео: на подрезавший чужую машину Land Rover рухнул фонарный столб 15:05
Фасады жилых домов помоют в Москве 15:00
Товарооборот Беларуси и Курской области превысил 54 млн долларов 15:00
Глава Федеральной кадастровой палаты оценил эффект от "дачной амнистии" 14:55
Юрий Чайка назвал причину давления на бизнес 14:53
ЦОДД предупредил о дачных пробках в Москве 14:51
В Мурманске вложат полмиллиарда рублей в центр ядерной медицины 14:46
Улицы Севастополя затопило после сильного ливня 14:46
Роспатент: Реестр 3D-изображений уже тестируется 14:45
Во Франции найден рисунок натуралиста возрастом 12 тысяч лет 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
07.06.2019 15:20
Рубрика: Культура

Генетики выяснили, откуда пошла Юстинианова чума

Текст: Денис Передельский
Фото: CNRS - Claude Raynaud Фото: CNRS - Claude Raynaud
Фото: CNRS - Claude Raynaud

Международная группа исследователей проанализировала человеческие останки из 21 древнего захоронения и выяснила, что первая пандемия чумы отличалась многообразием ранее неизвестных штаммов.

Отчет об открытии опубликован в журнале PNAS, а коротко о нем рассказывается на сайте Института имени Макса Планка. Генетики изучили останки людей, которые были найдены по всей Европе.

Все они стали жертвами Юстиниановой чумы - первой в истории зарегистрированной пандемии, произошедшей в период правления императора Юстиниана I.

Фото: Denis Gliksman / Institut national d’archeologie preventive
Во Франции найден рисунок натуралиста возрастом 12 тысяч лет

Вспышка заболевания произошла в 541 году в Восточной Римской империи. Она свирепствовала на протяжении 200 лет и унесла за это время около 25 процентов населения римского мира. Недавние генетические исследования показали, что причиной заболевания была бактерия Yersinia pestis.

Однако до сих пор было непонятно, каким образом она распространилась по Европе и как штаммы, появившиеся в ходе пандемии, были связаны друг с другом. Новое исследование дало ответы на эти вопросы.

Исследователям удалось выделить из останков, найденных в Великобритании, Германии, Франции и Испании, и восстановить восемь ранее неизвестных геномов чумы. Тем самым впервые было получено доказательство существования разнообразия штаммов Y. pestis.

Кроме того, впервые обнаружены прямые генетические доказательства того, что Юстинианова чума свирепствовала на Британских островах. Исследователи сравнили восемь новых штаммов Y. pestis с другими ранее найденными древними, а также с современными геномами.

По итогам исследования было составлено эволюционное древо Y. Pestis. Оно доказывает, что первая пандемия чумы отличалась многообразием ранее неизвестных штаммов.

"Вероятно, чума возникла в Центральной Азии за несколько сотен лет до первой пандемии, - резюмирует ведущий автор исследования Марсель Келлер. - Но текущих данных недостаточно, чтобы утверждать это достоверно. Поэтому мы отталкиваемся от первого сообщения об эпидемии, которая вспыхнула в Египте в 541 году нашей эры. Все геномы принадлежат к одной и той же линии. Это свидетельствует о том, что чума сохранялась в Европе и бассейне Средиземного моря в течение длительного периода времени, а не многократно повторялась".

Видео: Как выглядел древнейший шотландский форт
Ученые описали будущее Сибири после глобального потепления
Культура Арт Музеи и памятники Общество Здоровье Общество Наука Общество История
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Россия заявила протест в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море
Государственную проверку на ГОСТы прошли 1,8 тысячи товаров
Главный редактор RT Симоньян госпитализирована