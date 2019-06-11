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Рубрика: Культура

В гробнице майя найдены ужасающие черепа

Текст: Денис Передельский
Фото: Patricia A. McAnany, CC BY-ND Фото: Patricia A. McAnany, CC BY-ND
Фото: Patricia A. McAnany, CC BY-ND

В Белизе при раскопках могилы древнего воина археологи обнаружили два трофейных черепа, изучение которых может пролить свет на причины краха некогда могущественной цивилизации майя.

Размышлениями об открытии на портале Phys.org поделился один из исследователей Габриэль Вробель. Находка была сделана в городе майя Пакбитуне на территории Белиза.

Археологи исследовали захоронение воина возрастом более 1000 лет. В гробнице были обнаружены жуткие артефакты, в частности, два украшенных человеческих черепа. По мнению ученых, они были предназначены для ношения на шее.

Фото: Pixabay
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Вероятно, это были ужасающие символы военной мощи майя: военные трофеи, изготовленные из отрубленных голов поверженных врагов. Ученые отмечают, что оба найденных черепа очень похожи на изображения трофейных черепов, которые изображены на камнях и керамике.

Сюжеты однотипны: одержавшие победу солдаты носят на шее черепа врагов. В пользу версии о трофеях говорят и просверленные в костях отверстия. Возможно, сквозь них продевали кожаные ремни. Кроме того, тыльная сторона черепов была срезана. Видимо, чтобы удобнее было носить их на груди.

На одной из челюстей исследователи обнаружили ранее неизвестный символ майя. Эксперт Кристоф Хелмке, специализирующийся на изучении цивилизации майя, определил его как первый известный науке термин, обозначающий "трофейный череп".

Габриэль Вробель считает, что находка может помочь раскрыть тайну краха некогда мощной цивилизации. Единого мнения о причинах этого нет. Ранее ученые обвиняли в крахе майя засухи и политические потрясения.

Новое исследование показывает, что причиной, возможно, был обыкновенный гражданский конфликт. Северные города-государства набирали мощь и начали вести успешные войны против приходящих в упадок южных городов, таких как Пакбитун.

Постепенно центр политической жизни майя переместился на север, на территорию Юкатана, что и привело к краху. На это указывает, например, тот факт, что изображения с воинами, носящими трофейные черепа, встречались в основном в северных городах. Северяне не скрывали милитаристских настроений, а наоборот подчеркивали их.

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