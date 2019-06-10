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Рубрика: Культура

На Кипре найден неизвестный город возрастом 8000 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Dept. of Antiquities, Republic of Cyprus Фото: Dept. of Antiquities, Republic of Cyprus
Фото: Dept. of Antiquities, Republic of Cyprus

Департамент по делам древностей Кипра объявил о завершении археологической миссии, которую в горах Троодос провели сотрудники и студенты Университета Аристотеля в Салониках.

Как сообщает Archaeology News Network, раскопки проводила команда под руководством профессора Никоса Эфстратиу. В основном она состояла из студентов и аспирантов отделения археологии, кроме того им помогал исследователь с Кипра Деметрис Кириаку.

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Работы проходили на возвышенности возле города Пафоса на берегу реки Ксерос. Там были обнаружены руины древнего города. В частности, исследователи раскопали большое круглое здание, которое относится к так называемому периоду хирокитийцев (около 6400 - 5600 гг. до н.э.)

Диаметр этого каменного здания составляет около пяти метров. Оно было очень искусно сложено из двух рядов камней. Это здание довольно хорошо сохранилось. Рядом с ним были обнаружены другие более мелкие строения.

Кроме того, миссия отыскала большое количество каменных орудий, осколки сосудов и множество костей животных. Открытие ставит под сомнение преобладающее представление о том, что в горных районах Кипра не было сложных архитектурных форм.

Кроме того, впервые в руки ученых попало так много артефактов хирокитийского периода. Это был народ неолита, первые свидетельства существования которого ученые нашли лишь в 1934 году.

Возможно, роль хирокитийцев в истории Кипра до сих пор недооценивалась.

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