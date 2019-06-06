В Кувейте нашли драгоценности ранних христиан

Словацкие археологи при раскопках в Кувейте на территории древнехристианской общины обнаружили ювелирную мастерскую с большим количеством полуфабрикатов для изготовления драгоценностей. Об открытии рассказывает The Slovak Spectator. Исследовательская миссия из Словакии, работающая на территории Кувейта, обнаружила объект возрастом около 1200 лет.

Вероятно, это была ювелирная мастерская. На это указывают находки: полудрагоценные камни, готовые ювелирные изделия, а также изготовленные из "редкого стекла" шкатулки.

Находки были сделаны при раскопках на современном острове Файлака в Персидском заливе. В VII-VIII веках там располагалась христианская община несториан. Она была довольно крупной. На сегодняшний день обнаружены руины примерно 140 жилых зданий и хозяйственных построек.

Ранее археологи установили, что члены этой общины разводили скот, сеяли и собирали злаки, а также активно занимались ремеслами. Новое исследование показало, что одним из этих ремесел было ювелирное дело.

Например, в мастерской были найдены аметисты. Ученые считают, что они были привезены с территории современной Шри-Ланки. Это является свидетельством весьма дальних торговых связей древнехристианской несторианской общины.

"Это соответствует современному понимаю жизни общины несторианских христиан, - говорит руководитель исследования Кароль Пьета. - Они были миссионерами и распространяли христианскую веру дальше на восток, в Индию и Китай. Но в то же время они были торговцами и искусными мастерами".

К слову, всего в мастерской было обнаружено около пяти килограммов полудрагоценных камней, служивших сырьем для изготовления украшений.