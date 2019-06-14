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14.06.2019 18:34
Рубрика: Культура

Раскопан 3000-летний город с самой короткой в мире историей

Текст: Денис Передельский
Фото: Vicki Herring, Cambridge Archaeological Unit Фото: Vicki Herring, Cambridge Archaeological Unit
Фото: Vicki Herring, Cambridge Archaeological Unit

В Великобритании археологи отчитались о результатах раскопок в поселении Маст Фарм позднего бронзового века, начатых в 1999 году. Исследование показало, что этот древний город был уничтожен примерно через год с момента постройки.

Об открытии рассказывает Archaeology News Network. Город Маст Фарм  (Must Farm) - это очень хорошо сохранившееся поселение позднего бронзового века в Кембриджшире на востоке Англии. Оно привлекло внимание в 2016 году благодаря ряду публикаций, в которых его называли "Британские Помпеи".

Археологи обнаружили большое количество артефактов и остатков домов. Здания были установлены на деревянных сваях в период от 1100 до 800 годов до нашей эры. Это был город на воде, он был построен прямо на реке. Однако судьба его оказалась незавидной, причем погубила поселение не вода, а огонь.

Фото: YouTube
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"Вполне вероятно, что это поселение существовало всего один год до его разрушения в результате катастрофического пожара, - говорит руководитель раскопок Марк Найт. - У нас есть отличная возможность подробно изучить жизнь населения, поскольку ил прекрасно сохранил для нас свидетельства".

Установлено, что дома имели круглую форму, а само поселение было обнесено частоколом. Археологи нашли сотни свай и сумели восстановить архитектурные контуры как минимум пяти зданий.

Помочь раскрыть тайну города помогли именно сваи. Оказывается, они были изготовлены из свежесрубленных деревьев. Анализ подтвердил, что город возвели в год рубки древесины. Сваи оставались совсем "свежими", когда поселение охватил огонь.

Рассчитать сроки существования города оказалось просто. На древесине не было обнаружено следов насекомых, то есть у них не хватило времени для "колонизации". Из этого ученые сделали вывод, что город простоял до пожара не более года.

Все здания рухнули почти одновременно и вертикально ушли под воду. Это была трагедия для жителей, но спустя 3000 лет для археологов древний пожар оказался удачей. Из ила на данный момент поднято более 120 керамических сосудов, почти 200 фрагментов изделий из ткани, лодки, а также украшения, бронзовые инструменты, мечи и копья, остатки ткацких станков и многое другое.

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