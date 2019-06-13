Изотопный анализ подтвердил историю о нашествии вандалов на Рим

Археологи из Университета Кембриджа провели анализ останков древних жителей города Портус и установили, что рацион их питания резко изменился в 455 году нашей эры в период нашествия вандалов.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity, а коротко о нем сообщается на портале EurekAlert. Речь идет о городе Portus Romae, который был основан в середине I века нашей эры и более 400 лет являлся воротами Рима в Средиземное море.

Этот порт играл важную роль в импорте продуктов питания, животных, мрамора и предметов роскоши. Он помогал Риму доминировать. Однако в 455 году нашей эры город был разграблен племенами вандалов.

В новом исследовании ученые приводят результаты изотопного анализа останков жителей Портуса. Он помог определить, что до середины V века рацион питания местного населения был богат животными белками. Жители питались также импортной пшеницей, оливковым маслом, рыбными соусами и вином из Северной Африки.

Однако затем произошел резкий сдвиг, и питание стало напоминать "крестьянскую диету". В основном, люди питались растительной пищей, в частности бобами и чечевицей.

По мнению ученых, это доказывает, что в середине V века Портус пережил мощные политические потрясения, вероятно, связанные с нашествием вандалов, разграбивших Рим. Скудным рацион питания оставался и в последующее столетие, когда начались войны между остготами и византийцами.

"Изученные нами останки принадлежат местному населению, занятому тяжелым ручным трудом, возможно, это были грузчики, которые рагружали прибывающие корабли, - говорит ведущий автор Тамсин О'Коннелл. - Изотопный анализ показал, что со II и до середины V веков рацион питания у богатых людей и представителей среднего класса в Портусе был примерно одинаковым".

То есть жители Портуса имели равный доступ к хорошей пище, что не было характерно для всего остального римского мира. Исследователи также установили, что в середине V века город был значительно укреплен. А его склады использовались не для хранения грузов - в них укладывали тела умерших людей.