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17.06.2019 15:11
Рубрика: Культура

В Италии нашли дорический ордер Посейдонии

Текст: Денис Передельский
Фото: Info Cilento Фото: Info Cilento
Фото: Info Cilento

В Италии сотрудники археологического парка "Пестум" при очистке западной стены древней колонии обнаружили остатки архитектурных элементов, так называемого дорического ордера.

Об открытии рассказывает Info Cilento. Части дорического памятника были обнаружены на территории древней греческой колонии Пестум. Она была основана в конце VII века до н.э. и первоначально называлась Посейдонией.

Фото: Stephen Bourke / University of Sydney
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Период ее расцвета пришелся на 540-е годы до нашей эры. В колонии было множество храмов. Остатки архитектурных элементов одного из них и нашли археологи. В частности, обнаружены колонны, карнизы и триглифы, принадлежавшие дорическому зданию.

Самым удивительным открытием ученые называют одну из найденных панелей, изготовленную из песчаника. Вероятно, это метопа - элемент фриза дорического ордера, которым заполняли промежутки между двумя триглифами.

Метопа украшена тремя рельефными цветками. Подобные элементы археологи и раньше находили в других дорических зданиях, построенных в VI-V веках до нашей эры в Пестуме. Как раз в тот период времени была построена гробница ныряльщика и храм Афины - самое известное культовое сооружение города.

"Должно быть, мы нашли элементы здания, которое располагалось между городским стенами и расположенными неподалеку ремесленными мастерскими,- говорит директор археологического парка Габриэль Цухтригель. - Возможно, это была настоящая жемчужина поздней дорической архитектуры. Осталось ответить на вопрос: где именно оно находилось?"

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