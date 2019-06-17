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17.06.2019 14:03
Рубрика: Культура

Археологи подняли из воды артефакты времен битвы при Саламине

Текст: Денис Передельский
Фото: C. Marabea / Greek Minister of Culture via Archaeology & Arts Фото: C. Marabea / Greek Minister of Culture via Archaeology & Arts
Фото: C. Marabea / Greek Minister of Culture via Archaeology & Arts

Министерство культуры Греции опубликовало краткий отчет о результатах третьего археологического сезона близ острова Саламин, в прибрежных водах которого в 480-м году до нашей эры произошло крупное сражение между греческим и персидскими флотами.

Отчет опубликован на официальном сайте министерства. Подводные исследования были проведены в той части прибрежных вод, где, как считается, базировалась основная часть греческого флота перед битвой при Саламине.

Фото: University of the Free State
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Новейшие технологии позволили произвести детальную съемку. Она выявила остатки крупного сооружения, что подтверждает легенду об ушедшем под воду древнем городе.

В частности, его описание в середине II века нашей эры дал путешественник Павсаний. Вероятно, обнаруженное здание было одним из главных в городе и примыкало к агоре. Оно располагалось близко к воде.

Сооружение вытянуто по оси север-юг, длина по которой составляет около 15 метров. Примечательно, что фундамент оказался примерно на 200 лет старше. Вероятно, здание было возведено на месте более древнего сооружения.

Кроме того, археологи подняли со дна большое количество артефактов, например, множество керамики позднего классического эллинистического и римского периодов, ценный набор фрагментов мраморных статуй и архитектурных элементов, в том числе колонн.

Из группы мраморных произведений искусства позднего классического эллинистического периода выделяется голова статуи, которая изображала атлета или бога Гермеса. Это первый подобный артефакт, найденный на этом участке. Он датирован IV веком до н.э.

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