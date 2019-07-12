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12.07.2019 15:58
Рубрика: Власть

МИД РФ: Американские санкции не остановят развития России

Текст: Денис Кабанов
В МИД России призывают Вашингтон задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры против нашей страны. Об этом говорится в комментарии ведомства, подготовленном в ответ на внесенную в палату представителей Конгресса США поправку к законопроекту о военном бюджете на следующий год, запрещающую американцам операции с российскими государственными ценными бумагами.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"В Вашингтоне продолжают питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций, - констатируют на Смоленской площади. - Авторы этой затеи наивно полагают, что такой шаг способен испугать нашу страну".

Фото: Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP
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Дипломаты напоминают, что в Конгрессе США сегодня находится порядка 20 проектов законов, предусматривающих антироссийские санкции. "Для целого ряда американских законодателей выдвижение подобных инициатив, в большинстве ограничивающихся популистскими заявлениями, превратилось в одно из основных занятий, - уверены в МИД РФ. - Однако проявление русофобских инстинктов в таких масштабах, скорее, отражает бессилие. То же относится к реальным санкционным мерам против России, к которым Вашингтон с 2011 года прибегал уже более 70 раз, так и не сумев добиться желаемого изменения независимого курса нашей страны".

"Запретами на инвестирование в российскую экономику власти США могут лишь лишить немалых доходов своих граждан, в том числе пенсионеров, поскольку американские пенсионные фонды охотно вкладывают средства в наши надежные и высоколиквидные долговые бумаги, - подчеркивают в российском внешнеполитическом ведомстве. - Развитие России это не остановит, с выбранного пути нас не свернет".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Санкции и антисанкции
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