Песков прокомментировал планы новых санкций США

В Кремле внимательно следят за процессами с новыми санкциями США.

На вопрос журналистов о том, насколько угрожают российской экономике планируемые санкции США, которые касаются госдолга, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Давайте не будем забегать вперед".

"Что-то должно произойти с этим законопроектом, - подчеркнул представитель Кремля. - Он должен пройти по юридической лестнице, должен быть подписан президентом США, чтобы вступить в силу". "Давайте пока не будем говорить пустых слов", - предложил он.

"Мы, безусловно, внимательно наблюдаем за подобными процессами", - заключил Песков.