Около Земли обнаружен объект-невидимка

Астрономы обнаружили необычный околоземный астероид с самым коротким "годом", который совершает оборот вокруг Солнца всего за 151 день.

Об открытии сообщается на сайте Калифорнийского технологического института (США). Астрономы и раньше подозревали о существовании этого объекта, однако он всегда ускользал от наблюдений. Его даже прозвали невидимкой. И вот теперь впервые удалось его заснять. А также рассчитать его основные параметры.

Астероид оказался очень необычным. Он получил название 2019 LF6. Его размер в поперечнике составляет около одного километра. Астероид совершает оборот вокруг Солнца примерно за 151 день. На своей орбите он выходит за пределы Венеры и временами приближается к Меркурию, который обращается вокруг Солнца каждые 88 дней.

Также сообщается, что объект 2019 LF6 - это один из 20 известных астероидов типа Atira, орбиты которых полностью совпадают с орбитами Земли.

"В наши дни не часто встречаются астероиды размером с километр, - говорит научный сотрудник Йю Цюаньчжи, открывший астероид LF6 в 2019 году. - Тридцать лет назад люди начали организовывать методические поиски астероидов, сначала находя более крупные объекты. Теперь, когда большинство из них найдено, крупные объекты встречаются очень редко".

По его словам, LF6 очень необычен как по орбите, так и по размеру. Его уникальная орбита объясняет, почему такой большой астероид не могли найти на протяжении нескольких десятилетий тщательных поисков.

Добавим, что 2019 LF6 был обнаружен при помощи современного инструмента Zwicky Transient Facility в Паломарской обсерватории.