В Витебске открылся фестиваль "Славянский базар"

Прозвучали фанфары и ставшие близкими за эти годы ведущие вышли на сцену и на трех языках стран-учредительниц форума - Беларуси, России, Украины - поприветствовали шеститысячный зал знаменитого амфитеатра древнего Витебска.

Подобно праздникам, которые объединяют семьи, этот фестиваль объединяет целые народы.

Традиционно старт "Славянскому базару" дал президент Беларуси Александр Лукашенко.

- "Славянский базар в Витебске" стал ответом на распад великой страны. Когда рушился Советский Союз мы поддержали "Славянский базар в Витебске" на государственном уровне. Славянский мир стал центром притяжения для многих народов, - сказал Александр Лукашенко. И поскольку погода в эти дни выдалась дождливой, он попросил Господа получше окропить гостей и жителей Витебска июльским дождичком, чтоб жили долго все, кто приехал на фестиваль.

Приветствие от президента России Владимира Путина огласила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, напомнив, что "Славянский базар в Витебске" обогащает культурную жизнь многих стран, вносит весомый вклад в гуманитарное сотрудничество: впервые в Витебск приехали Рыбинский театр кукол, Государственный омский русский народный хор, "Ростовская финифть", на фестивале пройдут праздничные мероприятия Союзного государства.

В этот вечер из рук главы белорусского государства первая обладательница гран-при фестиваля Таисия Повалий получила специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию", а накануне ей была заложена на Аллее славы звезда.

- Я считаю Беларусь своей творческой родиной, - сказала Таисия, - потому что здесь зажглась моя звезда.

Сердце любого фестиваля - творческие конкурсы. Уже состоялся детский конкурс исполнителей. В нем состязались представители 21 страны. Обладательница гран-при Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019", белоруска Ксения Галецкая получила на главной сцене заветную "Лиру".

Слова "место, где ты появился на свет" - посвящение малой родине, семейным и общечеловеческим ценностям - стали рефреном гала-концерта. "Родина там, где родители. Хорошо, когда есть отец, Батько", - произнес со сцены ведущий Дмитрий Губерниев.

Весь вечер на сцене играл Президентский оркестр РБ под руководством Виктора Бабарикина, который номинирован на премию Союзного государства-2020. Накануне оркестр уже удивил зрителей блестящим концертом "Увертюра к фестивалю: от классики до рока", на котором выступили звезды мировой оперы - обладательница Грэмми, кореянка Суми Чо, итальянский тенор Алессандро Сафина, солистка Большого театра России Ксения Дежнева и легенда мирового рока Джо Линн Тернер.

Праздничный хор Свято-Елисаветинского женского монастыря выступил с песней "Всего-то навсего", напомнив, что это просто - любить Родину. Родина дает крылья. Кстати, хор примет участие в новом грандиозном празднике хоровой музыки "Славянский благовест" в Витебске, где каждое утро будет начинаться с перезвона колоколов.

В искусстве, как в зеркале, отражаются века, история и "старые песни о главном". Навечно связывает народы память о Великой Отечественной войне. На концерте прозвучал бессмертный "Майский вальс" в исполнении молодых певцов из разных стран.

Культурный форум собрал представителей 42 стран. С любовью дарили свое искусство звезды из Беларуси, России, Украины и других стран: Александр Панайотов, Алена Ланская, Руслан Алехно, Татьяна Буланова, Валерий Леонтьев, Варвара, Emin, Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, Алессандро Сафина, Боссон и другие. И если одни артисты уже не в первый раз выступают перед витебской публикой, то продюсер, пианист, обладатель двух премий Grammy Марлоу Росадо из США впервые открывает гостеприимство города.

- Как здесь чисто и красиво, - признался Росадо, - ехал из аэропорта и в окно машины не посмел бросить жвачку.

Журналисты в этот вечер свободно передвигались за кулисами амфитеатра: здесь прекрасное свободное общение с друзьями, коллегами, артистами. Например, многие представители СМИ именно благодаря "Базару" успешно аккредитовались на бакинскую "Жару".

В этом году фестиваль расширил границы: впервые в рамках "Базара" будет концерт в Ледовом дворце; в день открывается по три художественные выставки. Город мастеров, по которому ходили Шагал и Малевич, заманивает на старые улочки картинами, глиняными поделками, вышиванками. У памятника Пушкина "На семи ветрах" читают стихи. Кафе и таверны работают до последнего танцора. Вечный город с золотыми куполами и брусчатыми мостовыми, извилистыми набережными в эти дни не спит, оттого что его охватила праздничная лихорадка. А ведь 28 лет - это только начало.