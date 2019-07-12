Новости

Врач Алибасова рассказала, от чего на самом деле лечили продюсера 13:25
Юрия Шатунова прооперируют еще раз 12:45
"Флинстоуны" возродятся в формате мультсериала для взрослых 12:15
У "Шерлока Холмса 3" появился режиссер, и это не Гай Ричи 11:35
Умерла актриса из "Флиппера" и "Вилли Вонки" Денис Никерсон 11.07.2019

Певца R. Kelly арестовали за детскую порнографию

Поп-музыка
    12.07.2019, 13:50
Текст:   Олег Усков
Фото: E. Jason Wambsgans/Chicago Tribune via AP, Pool Фото: E. Jason Wambsgans/Chicago Tribune via AP, Pool
Фото: E. Jason Wambsgans/Chicago Tribune via AP, Pool

52-летний важный певец и продюсер R. Kelly вновь в центре скандала, на этот раз - по делу о детской порнографии. Всего же криминальные претензии к музыканту включают тринадцать новых пунктов.

Как передает сегодня The New York Times, артист был задержан в Чикаго в четверг.

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Врач Алибасова рассказала, от чего на самом деле лечили продюсера

Ранее, напомним, певца задерживали из-за серийного сексуального насилия с отягчающими обстоятельствами (21 пункт обвинений), включающими педофилию. Теперь к делу "подшито" еще и детское порно. Нюансы не уточнены, но известно, что "заключение содержит обвинение в детской порнографии, вовлечении несовершеннолетнего и препятствовании правосудию", - пишет NYT со ссылкой на помощника прокурора Джозефа Фитцпатрика.

Настоящее имя музыканта - Роберт Сильвестр Келли. Родился в 1967-м в Чикаго. Музыкальную карьеру начал в 1992 году с проектом Public Announcement, зарекомендовав себя крайне скабрезным и разнузданным типом.

По данным Billboard, Келли является наиболее успешным певцом девяностых по числу синглов, попавших в американский топ-40.

Обладатель трех "Грэмми", в том числе в 1998-м - за лучшую песню к фильму (I Believe I Can Fly из "Космического джема").

Ранее сообщалось, что от R. Kelly публично отреклись Леди Гага и собственная дочь, назвав исполнителя "чудовищем".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

"Чернобль", "секс" и "Джекичан": самые популярные кинозапросы в Сети 11.07.2019
В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев 11.07.2019
Сын Бари Алибасова ответил на обвинения в адрес отца в симуляции 11.07.2019
Дэвид Финчер снимет фильм о создателе "Гражданина Кейна" для Netflix 11.07.2019
⧣ США
Фото: REUTERS/ Toby Melville
Forbes назвал певицу Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой звездой 10.07.2019
Вышел трейлер фильма ужасов с Ольгой Куриленко "Комната желаний" 10.07.2019
Райан Рейнольдс сыграет в одном из самых дорогих фильмов Netflix 10.07.2019
⧣ музыка
Фото: Александр Саверкин/ ТАСС
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова 11.07.2019
Дима Билан показал "пропитанный духом 80-х" девятиминутный клип 10.07.2019
Стинг отменил еще три концерта из-за болезни 10.07.2019
⧣ скандалы
Фото: REUTERS/ Tony O'Brien
Дело о "педофилии" Кевина Спейси развалилось 10.07.2019
Российские артисты прокомментировали выходку грузинского ведущего 09.07.2019
Юрий Лоза прокомментировал хамскую выходку журналиста "Рустави 2" 09.07.2019