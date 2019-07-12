Певца R. Kelly арестовали за детскую порнографию

52-летний важный певец и продюсер R. Kelly вновь в центре скандала, на этот раз - по делу о детской порнографии. Всего же криминальные претензии к музыканту включают тринадцать новых пунктов.

Как передает сегодня The New York Times, артист был задержан в Чикаго в четверг.

Ранее, напомним, певца задерживали из-за серийного сексуального насилия с отягчающими обстоятельствами (21 пункт обвинений), включающими педофилию. Теперь к делу "подшито" еще и детское порно. Нюансы не уточнены, но известно, что "заключение содержит обвинение в детской порнографии, вовлечении несовершеннолетнего и препятствовании правосудию", - пишет NYT со ссылкой на помощника прокурора Джозефа Фитцпатрика.

Настоящее имя музыканта - Роберт Сильвестр Келли. Родился в 1967-м в Чикаго. Музыкальную карьеру начал в 1992 году с проектом Public Announcement, зарекомендовав себя крайне скабрезным и разнузданным типом.

По данным Billboard, Келли является наиболее успешным певцом девяностых по числу синглов, попавших в американский топ-40.

Обладатель трех "Грэмми", в том числе в 1998-м - за лучшую песню к фильму (I Believe I Can Fly из "Космического джема").

Ранее сообщалось, что от R. Kelly публично отреклись Леди Гага и собственная дочь, назвав исполнителя "чудовищем".