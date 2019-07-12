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12.07.2019 14:55
Рубрика: Культура

В древнем янтаре обнаружена птица с невероятным пальцем

Текст: Денис Передельский
Фото: Lida Xing / China University of Geosciences Фото: Lida Xing / China University of Geosciences
Фото: Lida Xing / China University of Geosciences

Китайские ученые обнаружили в янтаре возрастом 99 миллионов лет застывшую в смоле птицу с невероятно длинным пальцем, при помощи которого она, предположительно, добывала пищу из коры деревьев.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Чтобы изучить окаменелость мелового периода, команда из Китайского университета геонаук в Пекине сканировала янтарь и создала трехмерную реконструкцию.

Фото: pixabay.com
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Исследователи обнаружили, что третий палец птицы, длиной 9,8 миллиметра, был на 41 процент длиннее второго пальца и на 20 процентов длиннее кости, расположенной между голенью и пальцами.

Команда сравнила эти соотношения с 20 другими вымершими птицами той же эпохи и 62 видами современных птиц. Ни у одной из них ученые не нашли ступни, похожей на найденную в янтаре.

Ученые предполагает, что это было уникальное приспособление, помогавшее добывать пищу из коры деревьев.

"Я была очень удивлена, когда увидела этот янтарь, - говорит ведущий автор исследования Лида Син. - Открытие показывает, что древние птицы были гораздо разнообразнее, чем мы думали. У них появлялось много уникальных особенностей, помогавших им приспособиться к окружающей среде".

Необычная птица получила название Elektorornis chenguangi. Она принадлежит к группе вымерших птиц Enantiornithes, которая была наиболее распространенным типом в мезозойской эре. Считается, что эти птицы вымерли около 66 миллионов лет назад вместе с динозаврами и не оставили потомков.

Elektorornis был меньше воробья. Это было сугубо древесное существо, то есть эта птица большую часть жизни проводила на деревьях, а не на земле или в воде.

Сам янтарь имеет длину 3,5 сантиметра и весит 5,5 грамма. Он был обнаружен в 2014 году в долине Хукавнг в Мьянме. Ученым его принес местный торговец.

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