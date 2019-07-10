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10.07.2019 16:11
Рубрика: Культура

У гигантской белой акулы нашли миниатюрного предка

Текст: Денис Передельский
Фото: Jurgen Kriwet / Jura Museum Eichstatt Фото: Jurgen Kriwet / Jura Museum Eichstatt
Фото: Jurgen Kriwet / Jura Museum Eichstatt

Международная группа исследователей под руководством Патрика Л. Джамбуры из Венского университета изучила зубы большой белой акулы и пришла к выводу, что ее дальним предком была небольшая бентическая акула среднего юрского периода.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко его описывает сайт университета. Ученые выяснили, что вымерший гигант мегалодон и современная белая акула, крупнейший хищник, вероятно, имели общего предка.

Фото: Пресс-служба КФУ им.Вернадского
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К такому выводу специалисты пришли, обнаружив уникальную особенность зубов обеих акул. Эксперты проследили происхождение этой группы и дошли до небольшой бентической акулы из среднего юрского периода.

Как и у людей, зубы акулы состоят из двух минерализованных структур: твердой оболочки из гиперминерализованной ткани (эмали человека и эмалоида у акулы) и дентина двух видов.

Используя компьютерную томографию, Джамбура и его коллеги обнаружили своеобразное состояние зубов у представителей изученной группы. В них присутствует только один из двух видов дентина, что не встречается у других акул.

В результате и был найден общий предок. Таковым оказалась ископаемая акула Palaeocarcharias stromeri. Она обитала 150-165 миллионов лет назад. Строение зубов у нее было такое же, как у белой акулы.

Палеокаркарии были маленькими по сравнению со своим мощным потомком. Их длина не превышала одного метра. Вероятно, они охотились на мелкую рыбу на мелководье.

До сих пор их видовая принадлежность была загадкой для ученых, так как по форме тела они похожи на ковровых акул, а по форме зубов - на ламнообразных. И только уникальный состав зубов позволил идентифицировать этих древних хищников.

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