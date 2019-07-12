Путин обсудил с членами Совбеза российско-украинские отношения

Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки участники затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, сообщили в пресс-службе Кремля. В том числе с учетом телефонного разговора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.