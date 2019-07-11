Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор

Первый телефонный разговор провели в четверг, 11 июля, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Это было их первое общение - до этого они не встречались и даже не обменивались письменными сообщениями.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, собеседники затронули целый ряд важных тем. В частности, разговор зашел об урегулировании кризиса на юго-востоке Украины, а также о совместной работе всех заинтересованных сторон по возвращению "удерживаемых лиц".

"Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - приводит слова Пескова ТАСС.

Кроме того, Путин и Зеленский обговорили "возможность продолжения контактов в нормандском формате". Эта тема стала актуальной после того, как украинский лидер предложил расширить нормандский формат за счет приглашения лидеров ФРГ, Франции, США и Великобритании.

Ранее Путин уже отметил, что готов к общению в любом формате, но, по его мнению, правильнее встретиться уже после формирования нового украинского правительства и выборов в Раду.

Отметим, что телефонный разговор прошел по инициативе президента Украины.