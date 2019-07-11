Путин дал ответ на предложение Зеленского

После завершения переговоров с боливийским лидером президент России Владимир Путин прокомментировал предложение главы Украины Владимира Зеленского о встрече в новом формате - с участием не только Франции и Германии, но США с Великобританией.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе и от расширения "нормандского формата", но эти встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, - заметил российский лидер. - О чем-то более менее можно будет говорить после формирования окончательного нового правительства и проведения выборов в парламент страны".

"И я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса, - добавил он. - Тереза Мэй через пару недель прекращает свою работу в качестве премьер-министра Великобритании. Она в каком качестве приглашается на эту встречу, непонятно? Она согласна, нет?

Как американская администрация реагирует, мы не знаем. Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке". "Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу, и это тоже может быть интересно", - заключил Путин.