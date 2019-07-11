Путин дал ответ на предложение Зеленского

Новости

СК: В Сочи подросток пытался зарезать 15-летнюю девочку 18:06
У Абызова арестовали имущество более чем на 20 млрд рублей 18:06
В центре Волгограда нашли тело женщины 17:58
В Крыму возобновили раскопки античного некрополя Кыз-Аул 17:57
Верховная рада отказалась отправлять в отставку Климкина 17:50
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога 17:50
Лежащую на дне подлодку К-278 "Комсомолец" сняли на видео 17:44
Почему Греция имеет шанс получить репарации от Германии 17:41
В городе из Ветхого завета найдено захоронение ханаанских воинов 17:38
Под Волгоградом из-за утечки газа задержано движение поездов 17:35
Сергей Шнуров выступит для всех зрителей "Формулы-1" в Сочи 17:26
Законопроект о региональных брендах прошел второе чтение 17:24
Кличко обсудил с Зеленским отставку 17:20
В Италии ужесточили наказание за использование телефона за рулем 17:18
Сын Бари Алибасова ответил на обвинения в адрес отца в симуляции 17:12
ЦБ назвал размер внешнего долга России 17:05
В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских 16:50
Под Туапсе перевернулся грузовик с арбузами 16:48
Министр спорта Осетии Владимир Габулов ушел в отставку 16:41
На Урале коров будут забирать на штрафстоянку 16:40
На юге России боевые "инженерные монстры" снесли свыше 25 зданий 16:40
Путин: Россия готова к переговорам по Украине в любом формате 16:34
В Крыму росгвардейцы спасли из моря 23 человек 16:34
В Перми загорелся центральный рынок 16:33
Посольство РФ удивила реакция Латвии на салют в честь освобождения Риги 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 16:40
Рубрика: Власть

Путин дал ответ на предложение Зеленского

Текст: Кира Латухина
Фото: Константин Завражин

После завершения переговоров с боливийским лидером президент России Владимир Путин прокомментировал предложение главы Украины Владимира Зеленского о встрече в новом формате - с участием не только Франции и Германии, но США с Великобританией.

Фото: РИА Новости
Советники Зеленского не скрывают своей русофобии

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе и от расширения "нормандского формата", но эти встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, - заметил российский лидер. - О чем-то более менее можно будет говорить после формирования окончательного нового правительства и проведения выборов в парламент страны".

"И я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса, - добавил он. - Тереза Мэй через пару недель прекращает свою работу в качестве премьер-министра Великобритании. Она в каком качестве приглашается на эту встречу, непонятно? Она согласна, нет?

Как американская администрация реагирует, мы не знаем. Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке". "Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу, и это тоже может быть интересно", - заключил Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад