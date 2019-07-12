"Арсенал" и "Динамо" сыграли вничью в стартовом матче Премьер-лиги

Первый тайм остался за "бело-голубыми", гостившими в Туле. Команда Дмитрия Хохлова уже на стартовых минутах создала несколько неплохих моментов, но забить сумела только на 16-й. Автором первого гола в сезоне 2019/2020 стал форвард москвичей Мигел Кардозу, который классно пробил в "девятку" после срезки туляка Игоря Горбатенко.

Динамовцы попытались взять под контроль происходящее на поле и после перерыва, но тут уже в себя пришел "Арсенал". Последние полчаса встречи "оружейники" бесконечно наседали на ворота гостей, и "бело-голубые" не устояли. На 84-й минуте Гия Григалава потрясающим по красоте дальним ударом сравнял счет - 1:1.

В концовке победу могли вырвать и те, и другие, но цифры на табло остались прежними.