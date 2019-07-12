"Арсенал" и "Динамо" сыграли вничью в стартовом матче Премьер-лиги

Новости

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан 22:05
Тете избитой ингушской девочки предъявили обвинения 21:32
В ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей 21:22
Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Абхазии 20:45
Найдены трое из четырех пропавших в КЧР туристов 20:25
В московском метро пассажир упал под поезд и выжил 20:16
Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского 20:15
СК раскрыл подробности расстрела полицейских в Якутии 20:11
Беглов объявил выговоры вице-губернаторам за нарушения в Муринском парке 20:03
В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей 19:40
Трансфер Гризманна вошел в топ-5 самых дорогих в истории 19:36
Путин включил Собянина в оргкомитет по подготовке празднования Победы 19:28
Козак: Требования Беларуси увеличить тариф на прокачку нефти справедливы 19:28
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора "Рустави 2" 19:17
Песков опроверг сообщения о финансировании Москвой итальянской партии 19:08
США выступают против изменения форматов переговоров по Украине 18:59
"Локомотив-Кубань" и УНИКС узнали соперников по Еврокубку 18:52
Путин рекомендовал дать улице в Петербурге имя Жореса Алферова 18:24
В КЧР группа туристов пропала при сплаве по горной реке 18:14
"Большая семерка" раскритиковала законопроект Зеленского о люстрации 18:12
В Россельхознадзоре заявили о бесконтрольном использовании пестицидов 18:08
В Петербурге первый габаритный поезд прошел по Фрунзенскому радиусу 18:06
Названа стоимость самой дорогой в Москве "однушки" 18:05
Астрономы впервые засняли "неуловимый" диск у далекой планеты 18:05
"Атлетико" требует 200 млн евро за Гризманна и может обратиться в суд 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
12.07.2019 22:22
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Арсенал" и "Динамо" сыграли вничью в стартовом матче Премьер-лиги

Текст: Илья Соболев
Сезон 2019/2020 российской Премьер-лиги стартовал. В дебютном матче первого тура тульский "Арсенал" и столичное "Динамо" не смогли выявить победителя - 1:1.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Первый тайм остался за "бело-голубыми", гостившими в Туле. Команда Дмитрия Хохлова уже на стартовых минутах создала несколько неплохих моментов, но забить сумела только на 16-й. Автором первого гола в сезоне 2019/2020 стал форвард москвичей Мигел Кардозу, который классно пробил в "девятку" после срезки туляка Игоря Горбатенко.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Дмитрий Хохлов рассказал о планах "Динамо" на новый сезон

Динамовцы попытались взять под контроль происходящее на поле и после перерыва, но тут уже в себя пришел "Арсенал". Последние полчаса встречи "оружейники" бесконечно наседали на ворота гостей, и "бело-голубые" не устояли. На 84-й минуте Гия Григалава потрясающим по красоте дальним ударом сравнял счет - 1:1.

В концовке победу могли вырвать и те, и другие, но цифры на табло остались прежними.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Арсенал" (Тула) Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица ЦФО Тульская область Тула ЦФО Москва Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали пиар-ходом проект Зеленского о люстрации Порошенко
ЦБ опроверг информацию об уходе Visa и MasterCard из России
В Совфеде отреагировали на угрозу санкций США в отношении госдолга РФ
Песков прокомментировал планы новых санкций США
Вынесен приговор террористам, пытавшимся устроить крушение "Сапсана"