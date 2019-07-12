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12.07.2019 13:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Явка на первом тесте системы электронного голосования составила 70%

Текст: Любовь Проценко
По данным пресс-службы столичного департамента информационных технологий Москвы, явка студентов на первом публичном тесте системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму составила 70%.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Всего тестировании приняли участие 1 253 студентов, было подано 1 218 голосов. Напомним, эксперимент по выбору лучшего председателя студсовета проводился в рамках первого открытого тестирования системы электронных выборов. Это было сделано с целью проверки системы электронного голосования и ее слабых мест перед тем как использовать ее 8 сентября на выборах столичного парламента.

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Одной из выявленных проблем стал онлайн-вывод результатов и печатающих устройств за несколько часов до конца голосования, когда 75% студентов уже проголосовали. Оставшиеся 25% проголосовали до окончания голосования в 20:00, так и не узнав, что был сбой", - отметили в ведомстве. В то же время есть и плюс - все голоса были сохранены в блокчейн и после восьми часов вечера расшифрованы. Студенты-наблюдатели, представители МГИК, оставшиеся на пилотном электронном участке до конца голосования, присутствовали при процедуре сборки ключа и начала расшифровки. Явка и первичные сведения о количестве проголосовавших, использованных и неиспользованных электронных бюллетенях были доступны через 10 минут после окончания голосования. Кроме того, были выявлены технические сложности в сетевых настройках, так как система впервые работала больше 12 часов, и эти настройки "не были сделаны должным образом".

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"Мы с первого дня работаем открыто и не собираемся менять эту тактику. Электронное голосование на блокчейн с использованием любых пользовательских устройств - это сложная инженерная задача, было бы странно, если бы ничего не случилось, нас бы тогда точно обвинили, что мы показываем голосование с экрана своего же компьютера. Система создана, теперь мы переходим к регулярным тестам, в том числе запланированы тесты для профессионалов, для наблюдателей, они тоже будут публичны", - сказал в заключение замруководителя ДИТ Артем Костырко.

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