Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими. Это 25-летний житель столицы, сообщили в пресс-службе МВД. Других подробностей в ведомстве не привели.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками московской полиции установлена личность и местонахождение подозреваемого", - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что молодой человек задержан. Его доставят в отделение для проведения следственных действий.

Напомним, убийство стюардессы произошло в гостинице Vnukovo Village в Новой Москве. По неофициальным данным, девушка приехала в гостиничный номер с парнем. Ранее сообщалось, что ей было 21 год. Однако, в МВД уточнили, что речь идет об убийстве 23-летней девушки.