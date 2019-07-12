Суд на два месяца арестовал заместителя председателя Пенсионного фонда

Следственный комитет уже несколько дней продолжает хранить молчание и никак не комментирует задержание и арест заместителя председателя Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, который курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.

На появившиеся в СМИ сообщения об аресте высокопоставленного чиновника СК не отреагировал и лишь категорически опроверг утечку информации из своего ведомства. Нарушил молчание сутки спустя только Басманный суд Москвы, который объявил об аресте до 9 сентября Алексея Иванова.

Судя по заявлению пресс-службы Басманного суда, Иванова подозревают в совершении преступления, по части ч. 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ - "Получение взятки в особо крупном размере".

Есть информация, что чиновник вину признал. Если это так, то ему не грозит максимальное наказание по этой статье - до 15 лет лишения свободы.

О размере взятки стало известно из выступления на суде следователя СК, когда ведомство просило ареста. Заместителю председателя правления Пенсионного фонда России Алексею Иванову вменяется получение взятки в 4,4 миллиона рублей.

Следователь сказал, что Иванов получил такую сумму с 2017 по 2019 годы за "совершение действий в пользу компании "Техносерв" и общее покровительство". Никаких деталей не приводится. Интересно, что прокуратура не хотела запирать Иванова в камере, а попросила домашний арест. Мотивировалась такая мягкая мера не только признанием вины, но и раскаянием, а также показаниями на соучастников. Сам Иванов тоже попросил суд не заключать его под стражу, а оставить под домашним арестом в загородном доме.

Кроме Иванова в минувший четверг был задержан сотрудник "Техносерва" Алексей Копейкин. Некоторые СМИ сразу связали оба задержания. Информагентства со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву утверждают, что Копейкин был посредником во взяточничестве замглавы ПФР. ТАСС называет их фигурантами одного дела, не называя источник информации.

По данным СМИ, "Техносерв" создавал для ПФР единую государственную информационную систему.

Вопрос об аресте директора департамента по работе с госструктурами "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина рассмотрел тот же Басманный суд. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Известно, что Иванов уже подал в отставку с поста заместителя предправления ПФР. Получается, что он этот пост занимал чуть больше года - с апреля 2017 года. До этого он несколько лет занимался коммерцией, потом был советником - сначала у руководителя Рослесхоза, потом у председателя правления Пенсионного фонда.