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12.07.2019 15:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд на два месяца арестовал заместителя председателя Пенсионного фонда

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет уже несколько дней продолжает хранить молчание и никак не комментирует задержание и арест заместителя председателя Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, который курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

На появившиеся в СМИ сообщения об аресте высокопоставленного чиновника СК не отреагировал и лишь категорически опроверг утечку информации из своего ведомства. Нарушил молчание сутки спустя только Басманный суд Москвы, который объявил об аресте до 9 сентября Алексея Иванова.

Фото: iStock
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Судя по заявлению пресс-службы Басманного суда, Иванова подозревают в совершении преступления, по части ч. 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ - "Получение взятки в особо крупном размере".

Есть информация, что чиновник вину признал. Если это так, то ему не грозит максимальное наказание по этой статье - до 15 лет лишения свободы.

О размере взятки стало известно из выступления на суде следователя СК, когда ведомство просило ареста. Заместителю председателя правления Пенсионного фонда России Алексею Иванову вменяется получение взятки в 4,4 миллиона рублей.

Следователь сказал, что Иванов получил такую сумму с 2017 по 2019 годы за "совершение действий в пользу компании "Техносерв" и общее покровительство". Никаких деталей не приводится. Интересно, что прокуратура не хотела запирать Иванова в камере, а попросила домашний арест. Мотивировалась такая мягкая мера не только признанием вины, но и раскаянием, а также показаниями на соучастников. Сам Иванов тоже попросил суд не заключать его под стражу, а оставить под домашним арестом в загородном доме.

Кроме Иванова в минувший четверг был задержан сотрудник "Техносерва" Алексей Копейкин. Некоторые СМИ сразу связали оба задержания. Информагентства со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву утверждают, что Копейкин был посредником во взяточничестве замглавы ПФР. ТАСС называет их фигурантами одного дела, не называя источник информации.

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По данным СМИ, "Техносерв" создавал для ПФР единую государственную информационную систему.

Вопрос об аресте директора департамента по работе с госструктурами "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина рассмотрел тот же Басманный суд. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Известно, что Иванов уже подал в отставку с поста заместителя предправления ПФР. Получается, что он этот пост занимал чуть больше года - с апреля 2017 года. До этого он несколько лет занимался коммерцией, потом был советником - сначала у руководителя Рослесхоза, потом у председателя правления Пенсионного фонда.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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