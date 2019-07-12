Вторую группу косаток доставили из Приморья в Хабаровский край

В Хабаровск доставлена вторая группа косаток из "китовой тюрьмы", которые будут выпущены в Охотское море, сообщает РИА Новости.

"Экипажи сопровождения ГИБДД встретили фуры на границе Хабаровского края и следовали с ними до торгового порта в Северном округе Хабаровска", - сообщил представитель ГИБДД.

В группе три косатки. Их перегрузят на суда, по Амуру довезут до Николаевского района, там вновь перегрузят на машины и доставят к месту выпуска на побережье Охотского моря. Всего в дороге от Приморья они будут находиться пять - шесть дней.

Напомним, ранее специалисты выпустили на свободу первую партию млекопитающих.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.