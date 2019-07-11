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11.07.2019 00:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Еще три косатки покинут "китовую тюрьму"

Текст: Ксения Колесникова
Сегодня, в четверг, 11 июля, стартует второй этап выпуска морских млекопитающих из бухты Средняя в Охотское море. Спасением животных занимаются сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Фото: Коалиция "Свободу косаткам и белухам" / РИА Новости Фото: Коалиция "Свободу косаткам и белухам" / РИА Новости
Фото: Коалиция "Свободу косаткам и белухам" / РИА Новости

Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе ВНИРО, во второй партии животных решено выпустить трех косаток: крупных самку и самца и мелкую самку.

Младшей самке (она, кстати, самая мелкая среди косаток в бухте Средняя) - около 5 лет. Крупной самке и самцу - порядка 9-10 лет. Как и в случае с первой "партией", отбор особей во вторую группу проводился с учетом социальных связей, сложившихся у них во время многомесячного заключения в вольерах "строгого режима".

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Ученые показали видео перевозки и выпуска косаток из "китовой тюрьмы"

"Эти три косатки - не члены одной семьи, но они проявили явную привязанность друг к другу в период содержания в бухте Средняя, - рассказали в институте. - У группы есть очевидный лидер - крупная самка. Самец сбалансирует группу по половой структуре. А мелкая самка, проявляющая явную симпатию к самцу, стабилизирует социальную структуру группы и сама не останется без присмотра".

По мнению ученых, такой состав группы повышает шансы успешного возвращения косаток в естественную среду обитания, присоединение их к семье диких сородичей или образования собственной семьи.

Транспортировка пройдет по отработанной схеме: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевск на Амуре - побережье Охотского моря. Дорога займет 5-6 дней.

На всех этапах животных будут сопровождать опытные тренеры, ветеринары и научные сотрудники.

"В этот раз мы ожидаем хорошую погоду в районе выпуска, - прочеркивают эксперты ВНИРО. - По прогнозу, на побережье Шантарского района ожидается переменная облачность, слабый юго-восточный ветер (0,5-3 м/сек), высота волны в прибрежной зоне менее 0,5 м".

Выпуск косаток будет проходить с учетом конкретной обстановки на месте. Но - в соответствии с рекомендациями научного консилиума, в который входят ведущие российские ученые и члены команды знаменитого Кусто.

Фото: iStock
Выпущенные на волю косатки направились к Шантарским островам

Напомним, выловленные на продажу частными фирмами десять косаток и 87 белух девять месяцев находились в крошечных вольерах в Приморском крае. Животных удалось спасти. Первая "партия" - две косатки и шесть белух - уже отпущены на свободу и начали адаптироваться в естественной среде обитания - в Охотском море.

Планируется, что всех морских млекопитающих будут вывозить из "тюрьмы" и отпускать по графику партиями - раз в две недели. Первыми будут выпущены все косатки - это важно из-за их сезонной миграции. Затем "пойдут" белухи. На всех животных установлены спутниковые маяки, которые позволят ученым следить за их поведением и передвижениями.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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