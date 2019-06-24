В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн

В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Как заявил представитель компании, она собирается это сделать.

"Афалина" стала четвертной компанией, получившей крупный штраф по этой статье. Так, 7 июня суд назначил 28 миллионов рублей штрафа ООО "Белый кит", 14 июня оштрафовал на 56,4 миллиона рублей ООО "Океанариум ДВ", а 19 июня - ООО "Сочинский дельфинарий" на 37,6 миллионов рублей. Документы об административном нарушении, допущенном четырьмя компаниями, занимавшимися отловом морских животных, поступили в суд в конце мая от Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск общественной коалиции "Свободу косаткам и белухам", к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям-отловщикам, признав незаконными выданные разрешения на вылов животных. Однако суд не поддержал требования о выпуске.

Вместе с тем в июне, в ходе Петербургского международного экономического форума, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета.

Первых двух косаток и шестерых белух вывезли 20 июня. Сюжет об этом показали во время "Прямой линии с Владимиром Путиным". В ходе транспортировки животных сопровождает команда из 70 человек - тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Сегодня вечером судно должно прибыть в Николаевский район Хабаровского края, где на морском побережье для животных подготовлены вольеры.