Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей

В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.

В процессе прозвучала информация о том, что "Сочинский дельфинарий" выловил с нарушениями двух косаток.

ООО "Сочинский дельфинарий" - стала третьей компанией, получившей штраф по данной статье. Так, 7 июня суд назначил 28 миллионов рублей штрафа ООО "Белый кит", а 14 июня оштрафовал на 56,4 миллиона рублей ООО "Океанариум ДВ".

Рассмотрение дела в отношении, четвертой организации, ООО "Афалина", назначено на 24 июня.

Среди нарушений, которые предъявляют компаниям, - несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки косаток, места лова, также отмечено, что на судах не было ветеринарного врача.

Компании заявляют, что планируют оспаривать решение суда.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находятся десять косаток и 87 белух. Изначально животных было больше, но некоторые из них "сбежали". Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск общественной коалиции "Свободу косаткам и белухам", к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям-отловщикам, признав незаконными выданные разрешения на вылов животных. Однако суд не поддержал требования о выпуске.

Вместе с тем в июне, в ходе Петербургского международного экономического форума, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета.

Накануне стало известно, что океанолог Жан-Мишель Кусто, побывавший в бухте Средняя с группой экспертов, которые дали свои рекомендации по выпуску косаток, отправил свой вопрос о судьбе косаток и белух на "Прямую линию" с президентом.