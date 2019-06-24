Ученые рассказали о состоянии косаток и белух из "китовой тюрьмы"

Косатки и белухи, которых уже третий день транспортируют к Охотскому морю, не выказывают признаков стресса. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского филиала ФГБНУ "Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии" (ТИНРО).

"Недавние солнце и жаркая погода сменились ветром и снижением температуры, что является крайне благоприятным условием для животных. Они ведут себя спокойно, дыхание ровное, признаков стресса не наблюдается, отмечают специалисты, осуществляющие перевозку. Помимо тренеров и ветеринаров центра, мормлеков сопровождают ученые ВНИРО", - говорится в сообщении.

Животных перевозят в специальных транспортировочных ваннах с комфортной для них температурой воды - 17-18 градусов. Белухи плещутся в ваннах, косатки звуками общаются друг с другом. Состояние морских млекопитающих постоянно контролируют ветеринары.

Вечером судно должно прибыть в Николаевский район Хабаровского края, где на морском побережье для них подготовлены вольеры.

Напомним, что первых двух косаток и шестерых белух вывезли из так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средней 20 июня. Сюжет об этом показали во время "Прямой линии с Владимиром Путиным". В ходе транспортировки животных сопровождает команда из 70 человек - тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал.

Сначала перевозка шла по суше, но 21 июня животные прибыли в Хабаровск, где их перегрузили на судно, которое отправилось к месту назначения по Амуру. Во время остановки специалисты детально обследовали каждое животное, в контейнерах поменяли воду. Как говорят ученые, это первый в мире опыт реадаптации и транспортировки с целью выпуска такого большого числа животных. Ничего подобного нигде и никто раньше не делал..

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.