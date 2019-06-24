Новости

Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни 09:15
Мастерство атлетов СГ покоряет участников и гостей II Европейских игр 09:14
Ученые рассказали о состоянии косаток и белух из "китовой тюрьмы" 09:13
Пикап "Тайга". УАЗ вспомнил забытую модель 09:08
В Новосибирской области крановщик погиб под металлической балкой 09:06
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля 09:02
Под Красноярском дети отравились из-за немытой посуды 08:48
Полиция Пусана задержала моряков с российского судна 08:44
Мэр Челябинска Владимир Елистратов покинул пост 08:39
В Южной Корее ужесточат наказания за пьянство за рулем 08:38
Москвичам пообещали умеренно теплый понедельник 08:32
Роспотребнадзор запретил купание на пляже Левобережный в Москве 08:14
Петербуржцы поделились фотографиями с "Алых парусов" 08:14
ВЦИОМ: Россияне не хотят работать меньше 07:55
Когда болит всё: Названа вероятная причина развития опасной болезни 07:22
Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека 07:21
В России назвали условия транзита газа через Украину 07:04
Курильский вулкан Райкоке нарушил вековое "молчание" 07:00
Перевозить детей будут автобусы не старше 10 лет 06:38
Более 20 человек погибли в ДТП на западе Камеруна 05:23
В небе над Словакией пилоты аэробуса перестали выходить на связь 04:51
В Якутии произошло землетрясение 04:31
На Сахалине открылся кинофестиваль "Утро Родины" 03:44
В Башкирии психически больной мужчина убил сестру и соседей 02:56
Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном 02:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
24.06.2019 09:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые рассказали о состоянии косаток и белух из "китовой тюрьмы"

Текст: Анна Бондаренко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Косатки и белухи, которых уже третий день транспортируют к Охотскому морю, не выказывают признаков стресса. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского филиала ФГБНУ "Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии" (ТИНРО).

Фото: iStock
Ученые рассказали о деталях выпуска косаток из "китовой тюрьмы"

"Недавние солнце и жаркая погода сменились ветром и снижением температуры, что является крайне благоприятным условием для животных.  Они ведут себя спокойно, дыхание ровное, признаков стресса не наблюдается, отмечают специалисты, осуществляющие перевозку. Помимо тренеров и ветеринаров центра, мормлеков сопровождают ученые ВНИРО", - говорится в сообщении.

Животных перевозят в специальных транспортировочных ваннах с комфортной для них температурой воды - 17-18 градусов. Белухи плещутся в ваннах, косатки звуками общаются друг с другом. Состояние морских млекопитающих постоянно контролируют ветеринары.

Вечером судно должно прибыть в Николаевский район Хабаровского края, где на морском побережье для них подготовлены вольеры.

Напомним, что первых двух косаток и шестерых белух вывезли из так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средней 20 июня. Сюжет об этом показали во время "Прямой линии с Владимиром Путиным". В ходе транспортировки животных сопровождает команда из 70 человек - тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал.

Сначала перевозка шла по суше, но 21 июня животные прибыли в Хабаровск, где их перегрузили на судно, которое отправилось к месту назначения по Амуру. Во время остановки специалисты детально обследовали каждое животное, в контейнерах поменяли воду. Как говорят ученые, это первый в мире опыт реадаптации и транспортировки с целью выпуска такого большого числа животных. Ничего подобного нигде и никто раньше не делал..

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
ВЦИОМ: Россияне не хотят работать меньше
В России назвали условия транзита газа через Украину
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Косачев: Мы в России желаем Грузии только добра