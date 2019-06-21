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21.06.2019 19:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Животные из "китовой тюрьмы" отправились к месту их выпуска на волю

Судно с первой группой животных из "китовой тюрьмы" в Приморье, в состав которой вошли две косатки и шесть белух, отправилось из Хабаровска в район, где млекопитающих выпустят на волю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, которая занимается транспортировкой животных.

По данным агентства, пароход с контейнерами отчалил от причала Хабаровска сегодня. Погрузка прошла без происшествий, предварительно в контейнерах с животными заменили воду. Судно отправилось в село Иннокентьевка Николаевского района Хабаровского края. Ожидается, что туда корабль прибудет в понедельник. После животных перегрузят в машины и отправят по земле к мысу Перовского в Сахалинском заливе Охотского моря. Там косаток и белух на некоторое время поместят в вольеры, чтобы животные могли отдохнуть перед выпуском.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Как ранее писала "РГ", первая партия морских млекопитающих  была вывезена из бухты Средняя в Приморском крае вчера. Как отметил руководитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, это первый в мире опыт по реадаптации и транспортировке такого большого числа животных. Ранее никто и нигде не делал ничего подобного. Отмечалось, что выпуск всех 97 животных будет происходить по группам с учетом сложившихся связей. Первая группа из восьми млекопитающих хорошо перенесла начальный этап транспортировки из бухты Средняя в Хабаровский край.

Напомним, ситуация с содержанием десяти косаток и 87 белух стала резонансной после того, как активисты в октябре прошлого года заявили о готовящейся продаже краснокнижных животных в Китай. Надзорные органы провели проверки, были проверены законность вылова и условия содержания животных. По итогам возбудили ряд уголовных дел.

В конце мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск общественников к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям-отловщикам, признав незаконными разрешения, выданные на вылов животных. В настоящее время три компании, которые занимались отловом млекопитающих для бухты Средняя, оштрафованы за нарушения правил рыболовства. Так, ООО "Океанариум ДВ" оштрафован на 56,429 миллиона рублей, ООО "Сочинский дельфинарий" - на 37,6 миллиона рублей, а ООО "Белый кит" -  на 28 миллионов рублей.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край
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