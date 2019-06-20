Из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить косаток и белух

В бухте Средней, где находится так называемая "китовая тюрьма", косаток и белух начали грузить в фуры, чтобы увезти к месту выпуска в природу, сообщает РИА Новости.

В грузовики погрузили сначала как минимум двух косаток, а затем белух. Животных перемещают с помощью крана и специального гамака в фуру, внутри которой есть ванна. Сейчас идет процесс погрузки.

Отмечается, что на входе в базу дежурит полиция, кроме того, на территории "китовой тюрьмы" находится группа людей с видеокамерами, которые разворачивают спутниковую тарелку.

Сегодня ученые поделились деталями выпуска косаток из "китовой тюрьмы". Разработанная специалистами программа предусматривает, что животных доставят к месту выпуска в Охотском море. Дорога длиной 1800 километров должна занять около шести дней. В пути животных будут сопровождать команда тренеров, ученых, ветеринарных врачей, обслуживающего персонала.

Как выяснилось, с 5 июня компании-отловщики начали мероприятия по реадаптации животных в соответствии с рекомендациями консилиума ученых.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находятся десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск общественной коалиции "Свободу косаткам и белухам", к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям-отловщикам, признав незаконными выданные разрешения на вылов животных, не поддержав при этом требования о выпуске.