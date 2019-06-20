Ученые рассказали о деталях выпуска косаток из "китовой тюрьмы"

Члены научного консилиума приступили к обсуждению деталей программы реадаптации косаток и белух, транспортировки и выпуска в естественную среду обитания и дальнейшего мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского филиала ФГБНУ "Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии" (ТИНРО).

Программу подготовили ученые ВНИРО и Института проблем экологии и эволюции РАН, а утвердил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Она предусматривает, что до места выпуска животных довезут на автомобилях или катерах. Путь длиной около 1800 километров займет около шести дней.

"При разработке маршрута и условий транспортировки были учтены предложения Рабочей группы консилиума по реадаптации и команды международных экспертов Жана-Мишеля Кусто", - подчеркивается в сообщении.

Животных будут сопровождать тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал, в общей сложности 70 человек. Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста, которые посменно будут контролировать их состояние. К слову, эти ванны уже доставили в Приморье.

Предстоит огромная работа, которая до этого никем и никогда не проводилась", - отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин, который уверен, что все будет сделано "четко, грамотно, в соответствии с программой и графиком".

В настоящее время косатки и белухи уже проходят реадаптацию. С 5 июня компании-отловщики начали необходимые мероприятия в соответствии с рекомендациями консилиума.

По словам ответственного секретаря консилиума Вячеслава Бизикова, животных будут выпускать группами с учетом сложившихся между ними социальных связей. Время выпуска - с июня по октябрь 2019 года. Перед выпуском все животные пройдут дополнительное ветеринарное обследование. Кроме того, косаткам и белухам установят спутниковые метки, которые дадут возможность наблюдать за ними в море.

Объявить о начале операции по транспортировке первой партии морских млекопитающих из бухты Средней планируется в ближайшее время, сообщает ТИНРО.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находятся десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск общественной коалиции "Свободу косаткам и белухам", к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям-отловщикам, признав незаконными выданные разрешения на вылов животных, не поддержав при этом требования о выпуске.

Вместе с тем в июне, в ходе Петербургского международного экономического форума, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета.

Два дня назад стало известно, что вопрос о судьбе косаток и белух на "Прямую линию" с президентом отправил океанолог Жан-Мишель Кусто, побывавший в бухте Средняя с группой экспертов, которые дали свои рекомендации по выпуску косаток.