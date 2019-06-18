Новости

Вышел тизер черной комедии Клуни с Кирстен Данст "Как стать Богом" 12:07
В Вологодской области появился уполномоченный по правам пенсионеров 12:03
Продавец и водитель стали самыми популярными профессиями в 2018 году 12:02
Пассажир рейса Москва-Курган устроил пьяный дебош в самолете 12:01
Купюры российского "банка приколов" сбывают в Финляндии 11:55
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей 11:47
У "Голодных игр" появится приквел 11:40
Леонид Агутин, рэпер Гуф и "Ария" выступят на фестивале "Таврида-арт" 11:40
Пушков: Генсек ОБСЕ надеется на новый старт в отношениях России и Украины 11:40
Петербург возглавил рейтинг гастрономического летнего туризма 11:38
Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции 11:34
СПЧ направил письмо в ООН с просьбой взять под контроль дело Осиповой 11:18
Умерла актриса, дизайнер, бывшая жена Сидни Люмета Глория Вандербильт 11:17
Почтовые отделения сделают доступными для маломобильных граждан 11:17
В Киев прибыл новый временный поверенный в делах США на Украине 11:13
В Дагестане задержали вооруженных мужчин 11:10
Фото: В Москве открылся XVI Международный конкурс им. П. И. Чайковского 11:06
Качество Lada 4x4 выросло благодаря избавлению от бумажной волокиты 11:02
В Минск прибыл огонь II Европейских игр 11:00
В Госдуме предложили закупать "правильные" ручки для ЕГЭ 11:00
Умер актер из "Амели" и "Чудовища" Морис Бенишу 10:59
Опубликована деловая программа Международного финансового конгресса 10:58
В Казахстане найдено уникальное поселение родственников скифов 10:54
В новой серии "Простоквашина" Шарик находит загадочный предмет 10:52
Минприроды рассказало о планах выпуска косаток из "китовой тюрьмы" 10:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
18.06.2019 10:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минприроды рассказало о планах выпуска косаток из "китовой тюрьмы"

Текст: Анна Бондаренко

В ответ на запрос думского комитета по экологии и охране окружающей среды Министерство природы РФ сообщило, что косаток, которые содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, выпустят в естественную среду обитания в летне-осенний сезон в Охотское море, как и рекомендовали ученые. Об этом сообщает РИА Новости.

В запросе, отправленном комитетом главе Минприроды Дмитрию Кобылкину, депутаты просили назвать конкретные сроки выпуска животных в естественную среду обитания, сделав это с учетом мнения ученых, а также пометить их GPS-трекерами, чтобы иметь возможность следить за их передвижениями.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Отловщик косаток для приморской "тюрьмы" оштрафован на 56 млн рублей

В письме говорится, что рабочая группа по планам адаптации/реадаптации морских млекопитающих, созданная на базе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии считает, что оптимальным было бы выпустить животных в Охотском море в летнее-осенний сезон. Кроме того, она рекомендовала обеспечить морских животных спутниковыми метками.

Между тем сегодня стало известно, что Жан-Мишель Кусто, побывавший в бухте Средняя с группой экспертов, которые дали свои рекомендации по выпуску косаток, отправил свой вопрос о судьбе косаток и белух на "Прямую линию" с президентом. В нем он попросил принять окончательное решение об освобождении всех косаток и белух и возвращении их в районы традиционного местообитания.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находятся десять косаток и 87 белух. Изначально животных было больше, но некоторые из них "сбежали". Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск общественной коалиции "Свободу косаткам и белухам", к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям-отловщикам, признав незаконными выданные разрешения на вылов животных. Однако суд не поддержал требования о выпуске.

Вместе с тем в июне, в ходе Петербургского международного экономического форума, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Минприроды Росприроднадзор ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали надуманным предлог Эстонии для продления санкций
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей
Нарышкин назвал анахронизмом монополию "токсичного" доллара
В России ввели новый штраф
Чиновников будут штрафовать за обман