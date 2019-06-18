Минприроды рассказало о планах выпуска косаток из "китовой тюрьмы"

В ответ на запрос думского комитета по экологии и охране окружающей среды Министерство природы РФ сообщило, что косаток, которые содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, выпустят в естественную среду обитания в летне-осенний сезон в Охотское море, как и рекомендовали ученые. Об этом сообщает РИА Новости.

В запросе, отправленном комитетом главе Минприроды Дмитрию Кобылкину, депутаты просили назвать конкретные сроки выпуска животных в естественную среду обитания, сделав это с учетом мнения ученых, а также пометить их GPS-трекерами, чтобы иметь возможность следить за их передвижениями.

В письме говорится, что рабочая группа по планам адаптации/реадаптации морских млекопитающих, созданная на базе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии считает, что оптимальным было бы выпустить животных в Охотском море в летнее-осенний сезон. Кроме того, она рекомендовала обеспечить морских животных спутниковыми метками.

Между тем сегодня стало известно, что Жан-Мишель Кусто, побывавший в бухте Средняя с группой экспертов, которые дали свои рекомендации по выпуску косаток, отправил свой вопрос о судьбе косаток и белух на "Прямую линию" с президентом. В нем он попросил принять окончательное решение об освобождении всех косаток и белух и возвращении их в районы традиционного местообитания.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находятся десять косаток и 87 белух. Изначально животных было больше, но некоторые из них "сбежали". Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск общественной коалиции "Свободу косаткам и белухам", к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям-отловщикам, признав незаконными выданные разрешения на вылов животных. Однако суд не поддержал требования о выпуске.

Вместе с тем в июне, в ходе Петербургского международного экономического форума, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета.