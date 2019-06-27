Спасенных из "китовой тюрьмы" косаток и белух выпустили в море

На мысе Перовского в Хабаровском крае завершен выпуск первой партии косаток и белух из так называемой "китовой тюрьмы" в естественные условия.

Как сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), перед выпуском ветеринары взяли у животных необходимые анализы, которые показали, что косатки и белухи здоровы. Кроме того, каждое животное теперь имеет спутниковую метку, которые дадут ученым возможность отслеживать их перемещения и собирать данные о поведении.

Выпуск был сделан в благоприятных погодных условиях. Сначала ученые выпустили косаток. По их словам, они, как и ожидалось, нервничали, несколько часов держались возле берега, но потом ушли в открытые воды Сахалинского залива. Во второй половине дня выпустили белух. Эти животные сразу отправились в открытое море.

Пресс-служба ВНИРО напоминает, что выпуску предшествовала сложная и многодневная работа: "Дорога протяженностью 1800 км из Средней до мыса Перовского по трассе и воде заняла шесть суток. Все это время ветврачи и тренеры несли круглосуточно вахту по четыре часа, находясь по двое с животным в воде, следя за тем, чтобы оно не захлебнулось и не травмировалось".

- Тяжелейшая физическая и моральная работа окупилась - во время пути ни одно животное не пострадало. Мы выражаем благодарность команде за проделанную с высоким профессионализмом работу. Надеюсь, что удастся на столь же высоком уровне провести и следующие этапы операции, - сказала директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Эта работа была по-настоящему уникальной: нигде и никогда в мире раньше не выпускали на волю сразу столько животных, которые прожили почти год рядом с людьми.

В бухте Средней находятся еще восемь косаток и больше 80 белух. Как говорят ученые, следующий этап операции начнется после возвращения команды специалистов и подготовки животных к транспортировке.

Напомним, что первую партию морских животных вывезли из "китовой тюрьмы" 20 июня. Сюжет об этом показали во время "Прямой линии с Владимиром Путиным". В ходе транспортировки животных сопровождала команда из 70 человек - тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Сначала перевозка шла по суше, но 21 июня животные прибыли в Хабаровск, где их перегрузили на судно, которое отправилось к месту назначения по Амуру. В поселке Иннокентьевка Николаевского района косаток и белух перегрузили в автомобили и отвезли к мысу Перовского. Выгрузка животных задержалась из-за непогоды.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.