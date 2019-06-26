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26.06.2019 10:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Выпуск в море спасенных из "китовой тюрьмы" косаток снова перенесли

Текст: Анна Бондаренко

Выпуск косаток, которых доставили из бухты Средняя Приморского края на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их должны выпустить в вольеры, а затем в море, снова отложили из-за погоды, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную в администрации Николаевского района.

На место животных доставили в ночь на вторник, но выпустить вчера в вольеры не смогли из-за непогоды - дождя, ветра и шторма на море. Как говорят в районной администрации, животных планируется выпустить после того, как стихнет шторм.

Фото: iStock
Ученые рассказали о состоянии косаток и белух из "китовой тюрьмы"

По данным синоптиков Дальневосточного Гидрометцентра, сегодня в районе мыса Перовского ветер до 12 метров в секунду, дождь закончился. Улучшения погодных условий на севере края, в том числе Николаевском районе, они ожидают в четверг.

Напомним, что первых двух косаток и шестерых белух вывезли из так называемой "китовой тюрьмы" 20 июня. Сюжет об этом показали во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

В ходе транспортировки животных сопровождает команда из 70 человек - тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Сначала перевозка шла по суше, но 21 июня животные прибыли в Хабаровск, где их перегрузили на судно, которое отправилось к месту назначения по Амуру. В поселке Иннокентьевка Николаевского района косаток и белух перегрузили в автомобили и повезли к мысу Перовского.

Как говорят ученые, это первый в мире опыт реадаптации и транспортировки с целью выпуска такого большого числа животных. Ничего подобного нигде и никто раньше не делал.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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