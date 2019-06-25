Косаток из "китовой тюрьмы" привезли к месту выпуска в Охотском море

Косаток и белух, которых 20 июня вывезли из бухты Средняя в Приморском крае, доставили на мыс Перовского в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации расположенного рядом поселка Иннокентьевка.

Предполагается, что на мысе Перовского в Сахалинском заливе, где для животных приготовлены вольеры, косаткам и белухам дадут некоторое время отдохнуть, а затем выпустят на волю.

"Полагаем, что животные уже доставлены на мыс. Колонна выехала ночью, время в пути 3-4 часа. Сотовой связи на мысе Перовского нет, по радиосвязи они в эфир не выходили", - приводит агентство слова своего собеседника.

Напомним, что первых двух косаток и шестерых белух вывезли из так называемой "китовой тюрьмы" 20 июня. Сюжет об этом показали во время "Прямой линии с Владимиром Путиным". В ходе транспортировки животных сопровождает команда из 70 человек - тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал.

Сначала перевозка шла по суше, но 21 июня животные прибыли в Хабаровск, где их перегрузили на судно, которое отправилось к месту назначения по Амуру. Вчера вечером судно прибыло в село Иннокентьевка Николаевского района Хабаровского края, расположенного в 60 километрах от места выпуска, перегрузили в автомобили и повезли к мысу Перовского.

Как говорят ученые, это первый в мире опыт реадаптации и транспортировки с целью выпуска такого большого числа животных. Ничего подобного нигде и никто раньше не делал.

Между тем, как стало известно, Коалиция общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" обратилась в Минпророды, Росрыболовство и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) с просьбой привлечь к участию в операции по выпуску животных из "китовой тюрьмы" российские общественные организации и международных экспертов из команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто.

Также общественники настаивают на ежедневной публикации отчетов о состоянии всех животных из "китовой тюрьмы" с подтверждающими фотографиями и видеосъемкой на официальных информационных ресурсах ВНИРО. По их мнению, все это нужно потому, что ситуация с "китовой тюрьмой" получила "беспрецедентный общественный резонанс".

Справка "РГ"



В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.