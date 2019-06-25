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25.06.2019 11:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Шторм помешал выгрузить спасенных из "китовой тюрьмы" косаток в море

Текст: Анна Бондаренко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Неблагоприятные погодные условия, сильный шторм и туман, мешают выгрузке косаток и белух в море на мысе Перовского в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию, полученную от главы Николаевского района Хабаровского края Анатолия Леонова.

Фото: iStock
Ученые рассказали о состоянии косаток и белух из "китовой тюрьмы"

По словам Леонова, он сам побывал на мысе Перовского и побеседовал с участниками операции. Машины с морскими животными, которые ушли из поселка Иннокентьевка, находящегося в 60 километрах от предполагаемого места выпуска, ушли поздно вечером.  Около пяти часов утра по местному времени они прибыли на месте. Но сейчас из-за сильного шторма и тумана перегрузить косаток и белух в приготовленные вольеры специалисты пока не смогли. Они займутся этим, когда нормализуется погода.

Между тем, по данным Дальневосточного УГМС, погода в районе мыса Перовского начнет улучшаться в среду, во второй половине дня.

Напомним, что первых двух косаток и шестерых белух вывезли из так называемой "китовой тюрьмы" 20 июня. Сюжет об этом показали во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

В ходе транспортировки животных сопровождает команда из 70 человек - тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Сначала перевозка шла по суше, но 21 июня животные прибыли в Хабаровск, где их перегрузили на судно, которое отправилось к месту назначения по Амуру. Вчера вечером оно причалило в Иннокентьевке. Там косаток и белух перегрузили в автомобили и повезли к мысу Перовского.

Как говорят ученые, это первый в мире опыт реадаптации и транспортировки с целью выпуска такого большого числа животных. Ничего подобного нигде и никто раньше не делал.

Между тем, как стало известно, Коалиция общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" обратилась в Минпророды, Росрыболовство и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) с просьбой привлечь к участию в операции по выпуску животных из "китовой тюрьмы" российские общественные организации и международных экспертов из команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто.

Также общественники настаивают на ежедневной публикации отчетов о состоянии всех животных из "китовой тюрьмы" с подтверждающими фотографиями и видеосъемкой на официальных информационных ресурсах ВНИРО. По их мнению, все это нужно потому, что ситуация с "китовой тюрьмой" получила "беспрецедентный общественный резонанс".

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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