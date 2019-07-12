В Саратовской области мышиную лихорадку выявили у 848 человек

С начала весенне-летнего сезона диагноз "геморрагическая лихорадка" подтвердился у 848 пациентов. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря регионального минздрава Ирину Шварцкопф сообщает РИА Новости.

- В настоящее время в больницах области остается 162 человека с подозрением на лихорадку, - сказала собеседница.

Напомним, в конце мая следственное управление СК России по Саратовской области проводило проверку по факту гибели женщины, предположительно умершей от геморрагической лихорадки. А в начале июня из-за высокой заболеваемости в регионе пришлось закрыть детские лагеря.

Эксперты связывают всплеск числа случаев заражения с увеличением популяции грызунов.

Геморрагическая лихорадка - острая вирусная природно-очаговая болезнь, сопровождающаяся общей интоксикацией, поражением сосудов и почек. Источником инфекции являются лесные мыши. Чтобы обезопасить себя от заражения, следует соблюдать правила личной гигиены и не допускать проникновения мышей в жилище.