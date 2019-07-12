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12.07.2019 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Погибли две семьи: Глава Тувы раскрыл детали трагедии на горной реке

Текст: Алексей Бондарев
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол уточнил обстоятельства трагедии в Бай-Тайгинском районе, в котором погибли люди. Как написал руководитель региона на своей странице в соцсети, в опрокинувшейся в реку машине были две семьи.

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По его словам, в трагедии погибли 4 взрослых и 6 детей. Это две семьи.

"Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем", - написал Кара-оол

По распоряжению главы региона группа специалистов Службы ГО и ЧС со спецтехникой срочно направлена на место, чтобы провести неотложные организационные действия. Кроме того, министерству труда поручено провести работу социального характера.

"Скорблю с жителями Бай-Тайги, прошу крепиться родственников и близких. Призываю, дорогие земляки, соблюдать все меры безопасности, не подвергать своих родных опасности, ни в коем случае нельзя об этом забывать", - добавил глава региона.

Напомним, 10 человек погибли сегодня при попытке переехать реку Шуй на машине УАЗ-469. Автомобиль перевернулся, причиной смерти людей стало утопление.

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