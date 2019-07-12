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12.07.2019 15:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Любителям селфи запретили доступ к сибирским "Мальдивам"

Текст: Юрий Прокопьев
Фото: СГК Фото: СГК
Фото: СГК

Искусственное озеро с бирюзовой водой в Новосибирске, которое облюбовали любители селфи, будут круглосуточно охранять от посторонних, сообщает РИА Новости со ссылкой на новосибирский филиал "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

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Водоем, расположенный на территории золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, в этом году облюбовали любителей селфи и просто эффектных фотографий. В июле The New York Times написала о "свалке химических отходов, сделанной для Instagram", об "опасном озере", которое привлекает пользователей соцсетей, сообщили BBC, The Guardian и другие зарубежные издания.

"В связи с участившимися случаями проникновения на производственный объект Новосибирской ТЭЦ-5 принято решение усилить меры безопасности. С 12 июля на территории золоотвала размещен пост охраны, который будет находиться на объекте 24 часа в сутки. Кроме этого, золоотвал включен в маршруты патрулирования полиции. Система видеонаблюдения и видеофиксации будет расширена по периметру всего гидротехнического сооружения", - говорится в сообщении СГК.

Как пояснил директор ТЭЦ-5 Олег Зыков, золоотвал - это производственная площадка особо опасного объекта и частная территория СГК, в связи с чем находиться здесь посторонним запрещено, фотосессии и экскурсии - недопустимы.

"В первую очередь, из соображений безопасности для самих людей - купаться, заходить в воду и пить ее нельзя. Сейчас из-за любителей красивых фото персоналу станции приходится работать вне штатного режима. В то время как наша главная задача - обеспечение энергетической безопасности города", - приводятся в сообщении слова директора станции.

В СГК утверждают, что вода и воздух над золоотвалом не токсичны, радиационный фон на территории гидротехнического сооружения в норме, а в целом золоотвал ТЭЦ-5 соответствует нормативам, установленным российским природоохранным законодательством.

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