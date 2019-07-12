Опубликованы фото и видео с места гибели людей в Туве

Полиция в Туве опубликовала фотографии и видео с места, где в машине утонули девять человек.

Еще одного человека не могут найти, сообщили в МВД. По данным СК, пропавший - водитель автомобиля. Всего в салоне машины находилось 12 человек. Ранее сообщалось, что двух человек удалось спасти.

Напомним, УАЗ опрокинулся в реку Шуй когда водитель пытался пересечь водоем вброд. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС, в Бай-Тайгинский район Тувы, где произошла трагедия, на вертолете из Кызыла вылетели психологи.