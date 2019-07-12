Двое пассажиров перевернувшегося в Туве УАЗа найдены живыми

ГИБДД уточнило число пассажиров УАЗа, перевернувшегося в тувинской реке Шуй. По информации РИА Новости, в автомобиле было 12 человек.

Автомобиль опрокинулся в реку, когда водитель пытался пересечь водоем вброд. Внутри, по последним данным, находилось 12 человек, из них семеро детей. Спасти удалось двух человек, еще девять были найдены с признаками утопления. Судьба одного из туристов остается неизвестной. СК уточняет, что пропавший - водитель машины, его унесло течением.

Ранее глава республики Шолбан Кара-оол заявил, что в УАЗе находились две семьи, которые ехали в туристическое место аржаан Дустуг-Хем. Он также выразил соболезнования семьям погибших и поручил проверить переправу, где произошло ЧП.

Следственный комитет возбудил дело по факту ЧП. На месте работают специалисты.