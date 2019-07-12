В Туве завели дело о гибели десяти человек в перевернувшемся авто

В Туве СК РФ по региону возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Дело заведено по факту гибели десяти граждан при попытке переехать реку на автомобиле.

Как сообщили в СК РФ, в ночь с 11 на 12 июля 2019 года в Бай-Тайгинском районе местный житель обнаружил машину, внутри которой находилось десять тел, в том числе шесть несовершеннолетних. По предварительным данным, люди пытались пересечь реку Шуй вброд, в результате чего автомобиль опрокинулся.

На место ЧП на вертолете и спецтранспортом отправилась следственно-оперативная группа. Следователи проведут необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол уточнил обстоятельства трагедии. По его словам, в опрокинувшейся в реку машине находились две семьи.

Ход расследования дела взял на контроль центральный аппарат СК РФ.