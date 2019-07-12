В Приангарье завели дело на мэра, спасавшего свой дом от паводка

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями из личной заинтересованности, сообщили в СК РФ.

Дело возбуждено по результатам доследственной проверки. Поводом для нее послужил появившийся в Сети видеоролик. Очевидцы засняли, как чиновник организовал работы по ликвидации последствий мощного паводка на территории своего домовладения с привлечением специалистов и техники муниципального казенного учреждения.

Как писала ранее "РГ", соответствующее обращение написал следователям глава региона Сергей Левченко. Он отстранил Худоногова от должности за то, что тот в период паводка пытался спасти от воды свой личный бассейн.