Найдены трое из четырех пропавших в КЧР туристов

Трое из четырех туристов, пропавших на реке Аксаут в Карачаево-Черкесии, нашлись и живы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Жителей Калининградской области, приехавших на отдых в республику и перевернувшихся на катамаране на горной реке, удалось спасти. Их обнаружили в реке примерно на полтора километра выше села Хасаут-Греческое. Состояние спасенных удовлетворительное.

Сейчас спасатели пытаются достать из-под катамарана, прибившегося к берегу реки Аксаут, четвертого туриста.

Всего в спасательной операции участвуют восемь человек, у них есть автомобиль и лодка.