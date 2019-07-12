В Петербурге первый габаритный поезд прошел по Фрунзенскому радиусу

По строящемуся Фрунзенскому радиусу петербургской подземки прошел первый габаритный поезд. Состав проследовал от станции метро "Международная" до депо "Южное", которое расположено в Шушарах, на конечной станции Фрунзенского радиуса.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, комиссия, которая следила за ходом поезда пришла к выводу, что этот участок уже готов к пропуску поездов метрополитена. На следующей неделе будет проверен путь №2, то есть, состав пройдет от депо до "Международной".

В администрации Петербурга отмечают, что сейчас на трех станциях завершаются отделочные работы, в частности, монтируются светильники, устанавливаются элементы декора, стены облицовываются мрамором.

Станции постепенно приобретают тот облик, который был представлен петербуржцам в эскизах. Так, в кассовом зале станции метро "Проспект Славы" установлено мозаичное панно, изображающее воинов-интернационалистов. На "Дунайском проспекте" пассажиры смогут наслаждаться видами городов, расположенных на реке Дунай.

На следующей неделе на всех трех станциях начнут испытывать эскалаторы, также на контактный рельс подадут напряжение.После этого по тоннелям пройдет пробный поезд. В администрации Петербурга отмечают, что ориентировочно это произойдет 19 июля. А открыть станции для пассажиров планируется к 1 сентября. Чтобы успеть выполнить все работы в срок, "Метрострой" перешел на круглосуточный режим работы.